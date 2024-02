Nevjerojatno! Našli mu pitona u hlačama. I na granici bili u šoku

Godina dana uvjetno i 5000 dolara. To je kazna za 38-godišnjeg Calvina Bautistu (38) koji je priznao sve. Slučaj je to iz ljeta 2018. godine, a sad je presuda postala pravomoćna. Čovjeka su uhvatili u New Yorku s nečime što nikako nije smio imati. Kako je objavio AP, Bautista je prešao iz Kanade u SAD sa skrivenim zmijama koje su bile u njegovim hlačama. Imao je posebno ušiveni dio za to, a čak su i na granici bili šokirani kako ih je uspio sve potrpati, pogotovo kad se uzme u obzir da je krijumčario - pitone.

I to burmanske pitone koji mogu narasti i do osam metara. Kako je objavio AP, vrijednost zmija koje je pokušao prokrijumčariti u SAD je preko 2500 dolara i nije ih dozvoljeno unositi u državu bez posebnog odobrenja jer su na listi ugroženih životinja. Ova vrsta pitona prirodno obitava u Aziji, na jugu i jugoistoku, ali ima ga i u Indiji, Nepalu, Butanu, Bangladešu, Tajlandu, Kambodži, Vietnamu... Na Floridi je invazivna vrsta koja prijeti autohtonim životinjama, ali ne smije ih se ubijati.