Nijemac (17) živi u vlaku, tamo je našao i curu: 'Odjeću sušim noću, perem se blizu kolodvora'

On živi u vlakovima od kolovoza 2022. Lasse Stolley, 17-godišnji Nijemac, napustio je udoban život u obiteljskoj kući i zamijenio ga za minimalistički život na tračnicama. U manje od dvije godine, proputovao je 650.000 kilometara diljem Njemačke, što je više od 15 putovanja oko svijeta.

"Moći odlučiti svaki dan kamo želim ići jednostavno je čudesno, to je sloboda", rekao je Stolley u razgovoru za AFP u kafiću na kolodvoru u Frankfurtu.

Putuje s ruksakom od 30 litara i za život mu ne treba puno. Najveći trošak od 5888 eura bila je karta za prvi razred njemačkih željeznica koju je nabavio s popustom.

Zahvaljujući toj pretplati ima pristup salonima za prvi razred na kolodvorima gdje može besplatno jesti i oprati odjeću u umivaonicima koju potom suši u vlaku noću. U tim se salonima i sam pere. Tušira se na bazenu u blizini kolodvora.

880511124 | Foto: PROFIMEDIA

Navikao je spavati na sjedalima prvog razreda koji su mu postali toliko udobni da mu je teško zaspati u normalnom krevetu. "Nedostaje mi ljuljanje vlaka", rekao je. Nakon što je završio školu, pronašao je posao na određeno vrijeme kao samostalni developer za mali startup što mu omogućava da radi u vlaku.

"Volim što mogu jednostavno gledati kroz prozor, gledati pejsaž kako brzo prolazi... i istraživati svaki kutak Njemačke", rekao je.

Međutim, ništa nije upućivalo na to da bi mogao živjeti takvim nomadskim životom. Dok je bio dijete željeznice ga nisu zanimale, nikada nije imao električni vlak i samo je dva puta putovao brzim vlakom prije nego je odlučio stalno živjeti na tračnicama. Nakon što je završio srednju školu, planirao je odraditi stručnu praksu za programera. To je propalo, no tada je slučajno naišao na dokumentarac o čovjeku koji je živio u vlakovima.

"Pomislio sam da bih mogao i ja", rekao je. Roditelji su ga u početku pokušavali odgovoriti od toga. No shvativši da je odlučio to napraviti pod svaku cijenu, napokon su odlučili podržati ga. U početku mu nije bilo lako. Teško mu je bilo spavati u vlaku i često se vraćao roditeljima. U međuvremenu se naviknuo. Čak je pronašao djevojku u salonu prve klase kolodvora u Koelnu.

Život na njemačkim željeznicama, koje se često kritizira da su u žalosnom stanju zbog dugogodišnjih premalih ulaganja, nije uvijek jednostavan. "Kašnjenja i drugi problemi su svakodnevni", rekao je.

Deutsche Bahn nije želio komentirati neobičnog putnika.

Tijekom dobrog dijela 2023. i početkom 2024. zaposlenici željeznica često su štrajkali za bolje plaće i uvjete rada. Zbog toga je morao spavati na zračnim lukama. No nije se umorio. Na pitanje koliko još misli tako živjeti, odgovorio je: "Možda godinu dana, možda pet."

"Za sada se dobro zabavljam i svaki dan otkrivam nove stvari."