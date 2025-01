NOVI HIT! Inflacomanija zaludila Hrvate: Zaigraj i provjeri možeš li postati kralj preživljavanja...

Hrvatska se već duže vrijeme suočava s ozbiljnim problemom rasta cijena koji značajno utječe na standard građana. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, godišnja stopa inflacije u Hrvatskoj i dalje je među najvišima u eurozoni, što posebno pogađa cijene prehrambenih proizvoda. Od uvođenja eura, cijene su u prosjeku porasle za više od 12%, s time da su neki prehrambeni proizvodi poskupjeli i do 30%. Danas se diljem Hrvatske organizira veliki bojkot trgovačkih lanaca u kojem sudjeluju tisuće građana, šaljući jasnu poruku trgovcima da više ne mogu tolerirati neopravdano visoke cijene osnovnih životnih potrepština.

Dok čekamo reakcije trgovaca, predlažemo vam nekoliko ideja kako inflaciji pljunuti u lice i reći joj: "E, nećeš, nisi ni prije..." ili što raditi kad ne možeš u trgovački lanac. Tko preživi, pričat će...

Organizirajte "sprovod" svojem frižideru

* Održite pogrebni govor: "Dragi naš frižideru, umro si kako si i živio - prazan iznutra"

* Postavite umjetničku instalaciju "Mrtva priroda s mrtvim jogurtom"

* Organizirajte procesiju gdje ljudi nose prazne konzerve i pjevaju "Always look on the bright side of life"

* Napišite epitaf: "Ovdje leži frižider - bio je hladan i ja uz njega gladan"

Napravite lutkarsku predstavu za djecu

* "Trnoružica i Snjeguljica u epizodi: Čekajući sniženja" - bajka bez sretnog završetka

* "Moj pas Toto prodaje bubreg za hranu" - uz zvučne efekte krčanja crijeva

* "Djevojčica bez šibica" - gledanje u ugašeni kamin

* "Koko i dugovi: Povratak inkasatora"

Samo za ekstremne sportaše

* "Natjecanje u žongliranju posljednjim eurom" - pobjednik dobiva još jedan euro (možda)

* "Ekstremni shopping parkour" - preskakanje policans artiklima za koje nemate novaca

* "Ninja infiltracija u susjedov špajz" - disciplina koja završava policijskom prijavom

* "Olimpijada gladnih igrača" - tko prvi pojede, gubi

WC izazovi: S više kakice do besparice

* "Štedljivo povlačenje" - Koliko puta s jednim povlačenjem špagice na vodokotliču možeš isprati WC školjku

* "Zadnji listić sreće" - tko potroši zadnji listić, mora kupiti novi paket WC papira

* "Ekonomično doziranje" - umjetnost preživljavanja s jednim listićem u rukama

* "WC matematika" - kako uz iste potrebe potrošiti manje papira

Društvene igre u vrijeme gladi

* "CSI: Istraga nestale plaće"

* "Sherlock Holmes i misterij praznog frižidera"

* "Breaking Bad: Kuhanje vode za večeru"

* "Walking Dead: Zombi apokalipsa u našoj špajzi"

Inflatorna meditacija za početnike

* Zen koan: "Kako zvuči prazan novčanik kad padne?"

* Jutarnja joga "Pozdrav novoj opomeni pred ovrhu"

* Mantra: "Om mani padme dužan sam"

* Matrix meditacija: "Što ako vam kažem da su cijene samo iluzija?"

Ideje za igranje seksi uloga u doba inflacije

* "Titanik na suhom" - svečana večera bez hrane

* "Romeo i Julija bez večere"

* "Pretty Woman u second handu"

* "50 nijansi bankrota"

Pantomimske pustolovine

* "Nevidljivi ručak" - majstorska izvedba glumljenja sitosti

* "Mime u trgovini" - beskrajne varijacije šoka na blagajni

* "Tiha patnja" - svakodnevna predstava preživljavanja

* "Nijemi krik" - umjetnost čekanja plaće

Napravite kućnu izložbu

* "Minimalistička kompozicija" s jednim grahom u glavnoj ulozi

* "Pop-art instalacije" od praznih konzervi poredanih po veličini

* "Moderna galerija praznine" - zapalite svijeću u praznoj špajzi

* "Apstraktni ekspresionizam gladi" - kad neimaština postane umjetnost

Ideje za pravljenje origamija od opomena

* "Ždral od opomene" - leti visoko poput dugova

* "Brod od računa za struju" - plovimo zajedno

* "Srce od ovrhe" - FINA edition

* "Lopoč od minusa" - cvjeta u svakoj banci

Ali, ni to nije sve...

Nemojmo zaboraviti da je ovaj bojkot ozbiljna poruka trgovcima o potrebi smanjenja cijena. Ali dok čekamo da shvate poruku, možemo se barem dobro nasmijati vlastitoj muci. Iako nikome nije do smijeha, humor je ponekad jedino što nam preostaje. Tko zna, možda otkrijemo da smijeh na vlastiti račun najbolje puni prazan želudac.

I zapamtite - ako već nemamo što za jesti, bar možemo gladovati sa stilom! A priče o "velikom bojkotu 2025." postat će legenda koju ćemo prepričavati unucima - ako nas inflacija ne pojede.

P.S. Ako vam ponestane ideja za zabavu, uvijek možete brojati sitniš koji vam je ostao - to može potrajati satima ako brojite dovoljno sporo! A možete i organizirati natjecanje u sporom brojanju - pobjednik je onaj koji zadnji završi s brojanjem istog eura!

P.P.S. I ne zaboravite dokumentirati sve svoje kreativne načine preživljavanja - možda postanete viralni hit na društvenim mrežama kao "Kralj/Kraljica kriznog humora"! Hashtag #PreživjetiInflaciju #GladniAliSretni