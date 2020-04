Novinarka radila od kuće: Tata upao u kadar podignute majice

Tata, ti bokca!

Isječak je to iz vijesti koje emitiraju na Floridi.

POGLEDAJTE VIDEO

Reporterka SNN mreže Jessica Lang tek se nedavno prebacila na rad od kuće, što uvodi sve više novinskih redakcija diljem svijeta.

Epidemija korona virusa promijenila je naš način života, ali i način rada.

Jessica je radila reportažu o korona virusu iz kuhinje. Majku je zadužila kao snimateljicu, a ocu je dala valjda jedan jedini zadatak. Da ne izlazi dok ona radi vijesti. Znate onu američku 'you had one job'.

Naravno da je izašao. U kadar, s podignutom majicom.

Na šok i nevjericu mlade reporterke što je vidjelo valjda milijun ljudi.

Rekli su rad od kuće, rekli su bit će sve ok, napisala je Jessica na Twitteru i objavila video.