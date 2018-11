Obični učitelj zbog svog imena glavna zvijezda božićnog spota

Svake godine uoči blagdanske sezone britanski trgovački lanac John Lewis objavi reklamni video kojim oduševe svijet, ali i iznova donose gomilu posla Johnu Lewisu. Amerikancu koji živi gotovo 6000 kilometara dalje i predaje informatiku.

John Lewis svake godine preko Twittera primi više od 50.000 poruka koje su namijenjene za dućan, a upravo zbog toga on je sada postao i zvijezda božićnog spota za britanski Twitter.

U njemu se na šaljiv način bave upravo tom zamjenom identiteta, a Lewis je rekao kako mu je urnebesno da ga ljudi mijenjaju s dućanom. Naravno, poušava im i pomoći te ih preusmjeriti na pravo mjesto.

- U ovo vrijeme godine često imam velik skok u prometu i svaki put pogledam njihovu reklamu jer je ona česta tema razgovora.

I've got a truck you can borrow but the fuel costs will be ridiculous. @jlandpartners https://t.co/jl4bz698LR

The only time I use straws are when I stick them on my teeth and pretend I'm a walrus. @jlandpartners https://t.co/wjiaUD8944