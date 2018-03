Obitelj u šoku: 'Oprostite, ali poslali smo vam psa u Japan'

Obitelj iz Kansasa, čiji je pas greškom odletio u Japan, krajem ovog tjedna ponovno će se susresti sa svojim ljubimcem.

Joseph i Kara Swindle su, zajedno sa svojom djecom, u procesu preseljenja u Kansas sa zapadne obale. Tako su prilikom slijetanja u svoj novi grad primijetili kako njihovog psa - nema.

Odmah su se, šokirani, obratili United Airlinesu kazavši im kako ne mogu pronaći svog 10-godišnjeg njemačkog ovčara. Na kraju se ispostavilo kako je pas greškom završio u Japanu.

Čim je avion sletio u Japan, službenici aviokompanije brzo su locirali životinju koja se vratila svojoj obitelji u Kansas.

Američka zračna kompanija pobrinula se i za članove obitelji koji su svog psa dočekali u hotelu smještenom blizu zračne luke u Kansasu.

Kara Swindle, whose dog Irgo was mistakenly flown to Japan by United Airlines, says the airline was "going to just send him back cargo."



"We told them, 'Absolutely not. You need to be doing this our way now'" https://t.co/1cmteFjJEN pic.twitter.com/HIQBF9bpBN