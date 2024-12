Objavili koje su 18+ filmove najviše gledali Hrvatice i Hrvati u ovoj godini. Ovo je poredak...

Pornhub je najpoznatija kanadska mrežna usluga za razmjenu pornografskih videozapisa. Objavili su pregled godine i otkrili koji su bili najtraženiji pojmovi, glumice i glumci, kategorije i trendovi.

Angela White (39) je najtraženija pornozvijezda 2024. godine. Druga je Abella Danger, a treće mjesto zauzima Violet Myers.

Također je otkriveno da je prosječna dob korisnika Pornhuba 38 godina.

'Dobna skupina od 18 do 24 godine čini najveći dio prometa. Slijedi je dobna skupina od 25 do 34 godine. Zajedno skupina od 18 do 35 godina čini više od polovice posjetitelja Pornhuba', naveli su sa stranice.

Na vrhu liste najtraženijih pojmova je hentai. Tijekom godina ovaj pojam je postajao sve popularniji.

Prvo mjesto u najtraženijim kategorijama zauzima milf. Slijede anal, Japanese, lesbian, mature, ebony, transgender, threesome...

'Milf' kategorija bila je najtraženija među Hrvatima. Tako je bilo i prošle godine.

