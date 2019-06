Objavio fotku neuredne sobe: 'Tvoja kćer je amater, vidi ovo'

Voditelj na BBC televiziji odlučio je sa svijetom podijeliti fotografiju sobe svoje kćeri (19). Isfrustriran time koliko mu je kćer neuredna, htio ju je posramiti pred svijetom, no ispalo je da kćer ni nema toliko neurednu sobu... Naprem djece ostalih korisnika Twittera.

- Ovo je potpuno neprihvatljivo. Imaš skoro 19 godina i dosta mi je. Nije me briga hoćeš li to počistiti. Stvarno me ovo ljuti - napisao je BBC-om Nicky Campbell i objavio fotografiju sobe svoje kćeri.

This is completely unacceptable. You are nearly 19 years old and I am bloody sick of it. I don’t care that you were going to tidy it up. It just really pisses me off. pic.twitter.com/1uWRT9xZqN — Nicky Campbell (@NickyAACampbell) 14. lipnja 2019.

No, ubrzo su mu se počeli javljati i drugi roditelji. Neki su čak napisali da je kćer "amater" i fotografijom pojasnili što očito znači biti profesionalac neuredne sobe.

- Rado ću se zamijeniti. Ja uzmem tvoju kćer (19), a ti mog sina (22), studenta medicine koji je doma bio "par minuta" - napisala je korisnica Louise.

I'll take your 19 y/o and raise you my 22 y/o medical student son, who's been home for 'minutes'.... pic.twitter.com/2qhjgKlnGK — Louise Hawkes 🌷 (@louise__hawkes) 14. lipnja 2019.

- Nisi samo ti, Nicky - uz fotografiju sobe svog djeteta je napisao komentator Jon.

Its not just you Nicky. Have a great weekend. pic.twitter.com/HIPbiJkKWe — Jon McCauley (@red_jonny) 14. lipnja 2019.

- Odbijam očistiti ili urediti sobu dok ona ovako živi - komentirala je jedna majka.

I refuse to clean or decorate while she lives like this. pic.twitter.com/MehBNIVDFE — Jo black white (@hfc_oldfaithful) 14. lipnja 2019.

- Prihvaćam ponudu i povisujem ju (ovo nije photoshop) - napisala je Lindsay, referirajući se na pravila popularne kartaške igre.

I see you and raise you (not photo shopped) pic.twitter.com/XzCmmEAWX9 — lindsay shapero (@lindsayshapero) 15. lipnja 2019.

- Hoćeš reći da ne postane bolje? - napisala je Kerry.