Odvratno! Štakori se 'igraju' s pecivima, video šokirao goste

Na Facebooku se pojavila video snimka, navodno snimljena u Burger Kingu, na kojoj je vreća s pecivima i - miševima.

Video snimljen u Sjedinjenim Američkim Državama objavila je Shantel Johnson i na njemu se prilično dobro vidi kako dva miša jurcaju po pecivima koja se koriste za pripremu hamburgera i ostalog fast fooda u jednom lancu brze prehrane.

Objava je podijeljena 23 tisuće puta, a video je vidjelo 840 tisuća ljudi.

U restoran je istog dana pozvana sanitarna inspekcija. Glasnogovornica Odjela za javno zdravstvo Andrea Wojcik potvrdila je da su dobili pritužbu i poslali ljude na teren, prenosi Sun.

Nakon provedene inspekcije, vlasniku restorana upućen je zahtjev da zatvori objekt zbog 'neposredne opasnosti za zdravlje' zbog 'groznih sanitarnih uvjeta' i 'najezde glodavaca'.

Video of rodents on buns at Concord Pike Burger King causes state inspection, closing https://t.co/bpMWRibNdP pic.twitter.com/vlUhdfnAXU