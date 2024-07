Osoblje otkrilo kako se bogataši ponašaju na odmoru: Bahati su! Smrde, opće tu pred nama...

Novac može kupiti svašta, ali ne i lijepe manire i poštovanje prema drugima - no čini se kako oni s puno love često ne mare za to. Zaposlenici u luksuznim restoranima, hotelima i sportskim centrima iz Španjolske, Grčke i Francuske otkrili su prije osam godina neke od najgorih stvari koje su vidjeli da bogataši rade, prenosio je ranije Express.

Ovo su njihove anonimne ispovijesti...

Rasizam u golf klubu

U golf klub je stigao 40-godišnji američki imućni bankar s butlerom, Afroamerikancem. Bankar nije htio mrdnuti prstom, a ja sam naivno vjerovao kako ni butleru nije baš teško u životu, s obzirom na to koliko je bolesno bogat njegov šef. No, u jednom trenutku, bankar je uputio lopticu daleko iza drveća i izrekao nešto najodvratnije što je mogao, potaknut lošim udarcem. Okrenuo se prema meni i naglas izgovorio "Reći ću svom labradoru da ode po lopticu", a butler je pojurio prema grmlju da je pronađe.



U drugoj prilici, njemački bogataš je unajmio apartman s tri dodatne sobe za svoje tjelohranitelje. Čim je stigao, želio je obići cijelo imanje hotela u golf vozilu, sjeo je na suvozačevo sjedalo, stavio bocu vina između koljena i iako je u autić stalo još dvoje ljudi, naredio je tjelohraniteljima da trče za nama. Trčali su 45 minuta, a s vremena na vrijeme tražio bi me da ubrzam samo kako bi mogao uživati u prizoru njih kako sprintaju. Pritom se cijelo vrijeme grčio od smijeha.

Žene za rentanje

Četiri su bogata Rusa unajmila dvije luksuzne jahte za put oko grčkih otoka. Jedna jahta je bila za njih, a druga za grupu dama, koje su također "iznajmili". Cijelu stvar su vrlo brzi pretvorili u nešto što je sličilo na pornografski set. Od jutra su hodali potpuno goli pred cijelom posadom, a uskoro je krenuo i seks pred nama. Bilo je to užasno, nimalo seksi kako bi netko zamislio. Jadno, jeftino i degutantno, navlačili su te žene kao zadnje prostitutke, a oni su sami bili pijani, smrdljivi i nadrogirani. I nama su dobacivali odvratne komentare, no u takvoj situaciji ne možeš ništa napraviti, oni su platili našem šefu za brod s posadom, a pravilo je da klijent mora biti zadovoljan. Jahta je klijentov privatan prostor sve dok ne traže nas da sudjelujemo u njihovim radnjama (drogiranju, seksu itd.), nemamo druge opcije nego biti diskretni.

Morali mijenjati kadu

Neki od prohtjeva bogataša odgovaraju njihovom životnom stilu, no neki su naprosto bahati. Tako je u našem hotelu odsjedalo arapsko plemstvo i unajmili su apartman na dva mjeseca. Oni ne samo da su tražili promjenu tepiha, sofe, zavjesa i vaza - zahtijevali su drugačiju kadu jer im se nije sviđao oblik dotadašnje, a nova koja je stigla imala je pozlaćene rubove. Osoblju je bilo muka kad bi čuli zvonce iz njihova apartmana, no sve su plaćali - pa što smo mogli učiniti?

Kokain na palubi

Ljeti radim kao koordinator na luksuznim jahtama, a bogataši koji ih unajmljuju su odreda multimilijunaši. Jedan je Britanac unajmio 35 metara dugu jahtu i pozvao svoje prijatelje na vikend. Svi su oni bili sredovječni financijaši u 50-ima i svi su sa sobom doveli mlade djevojke s lažnim i predimenzioniranim grudima. Bili su željni zabave, pa nisu vidjeli ništa čudno u tome da su na palubi imali kofer s kokainom, iz kojeg su se svi posluživali. Isprva, njihove su zabave izgledale zabavno, vukli su bijelo 24 sata na dan, prije ture jet-skija, za vrijeme ručka, dok su pecali, usred noći....

Nakon par dana, sve mi je izgledalo toliko bolesno, da je to bio moj zadnji posao na jahti. Odlučio sam spakirati svoje kovčege i potražiti zdravije zanimanje za sebe.

Religiozni Srbin

Ljudi nas često pitaju da im nabavimo drogu i žene. Ako ne želite da vas uvuku u to, morate ih usmjeriti pravim ljudima. Do droge je lako doći, ali je užasno skupa, dok je do žena teže doći. Ipak, moje najčudnije iskustvo nije uključivalo ni jedno ni drugo, a riječ je o jednom srpskom izvršnom direktoru, koji je bio iznimno religiozan. Prvi dan me je tražio da premjestim sve pokućstvo, donesem mu cijelu hrpu CD-a s tradicionalnom istočnjačkom glazbom i otvorim mu nekoliko boci šampanjca, svaku vrijednu 1700 dolara. Također, zahtijevao je od mene da ga pratim gdje god je išao - na plažu, večeru, hrpu zabava. Nije mi dao da se maknem do njega, i iskreno, bilo je super. Potom je jedne noći, nakon što smo se nas dvoje vratili s razuzdane zabave, odlučio kako pod hitno mora ići na Tinos, otok udaljen sat vremena od Mykonosa gdje smo bili, kako bi se mogao pomoliti i zapaliti svijeću. Unajmio je ogromnu jahtu i sljedeće što znam je da je bilo 7 ujutro i da sam bio mamuran s njim na Tinosu, okružen religioznim bakicama koje su se probijale prema crkvi u koloni.

Bogati starci su najgori

Imala sam 20 godina i radila sam za charter agenciju na jahtama kao konobarica za 900 dolara na tjedan, a to je značilo da mogu koristiti moje usluge u bilo koje doba požele bez da se žalim. Poslali su me na jahtu koju je unajmio bogati ruski par u 70-ima za 85 tisuća dolara na tjedan. S jahtom je došla i posada, kuhar, kapetan, čistačica i ja. Trebali smo obići nekoliko otoka - Paxi, Lefkadu i Kefalloniju. Od jednog do drugog dana ponašali su se sve gore. Nakon što sam im poslužila jastoga, morala sam stajati nad tanjurom i čistiti ga, gotovo da sam ih morala hraniti. Nakon što su završili s večerom, gospođa je zahtijevala da joj izmasiram stopala. Odbila sam ih uz riječi da sam ja tamo da im poslužujem hranu i piće, a oni su zvali agenciju da se žale na mene. Stara ruska gospođa me otvoreno zvala "malom kujom". Na drugim putovanjima su me budili usred noći da im donesem čašu vode u krevet, a dok sam gospođi davala čašu, njen me muž pipkao po bedru.