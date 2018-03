Osvojila novu Aronu: 'Sretna sam, idemo na turneju po BIH'

Kad me nazvao Zuhra i obavijestio da sam dobila automobil, mislila sam da sanjam. Nikad u životu nisam vozila novi automobil, a kamo li ga dobila potpuno besplatno. Prvo sam mislila da se radi o nekakvoj šali, priča nam Mara Kunović iz Jastrebarskog. Mara svoje oduševljenje nije skrivala ni na primopredaji nove Seat Arone.



Okupljene predstavnike medija i djelatnike autokuće počastila je pršutom, sirom, kulenom i ponekom žesticom. S njom u pratnji bio je i sin Karlo, koji je dobio jasne smjernice, kako i na koji način smije upravljati novim automobilom.

Zabranjeno pušenje

- Prvo i osnovno, novi automobil ostat će na mojem imenu, a sin Karlo mora poštovati neka osnovna pravila da bi uopće mogao sjesti u novu Aronu. U automobilu je strogo zabranjeno pušenje. Ako niste pušač kao ja, onda najbolje znate kako se osjeća čovjek nakon što izađe iz takvog zadimljenog vozila - kaže Mara, na što njezin sin daje “časnu pionirsku” kako u automobilu neće pušiti. - Dajem ‘časnu pionirsku’ da u autu neću pušiti, moram uvažiti odluku svoje majke koja mi je dopustila da vozim novi auto. Stvarno smo svi presretni zbog novog Seata - rekao je Karlo.

Turneja po Bosni i Hercegovini

Mara napominje kako je za prvu dulju vožnju novim limenim ljubimcem odabrala Bosnu i Hercegovinu u koju sa sinom kreće vrlo brzo.



- Krećemo na putovanje koje će potrajati malo dulje. Moramo posjetiti nama neke drage ljude u Bosni i Hercegovini. Otići ćemo prvo u Čapljinu, a zatim i u Međugorje. Sad imam svog osobnog vozača i ima da me vozi gdje god poželim. Ako me ne bude slušao, može se dogoditi da vrlo brzo ostane bez upravljanja automobilom. Sve ovisi o tome hoće li biti poslušan moj Karlo - kroz smijeh će vesela i vedra Mara.



Nakon kratkog čašćenja hranom i pićem u autosalonu Mara je i službeno preuzela ključeve nove Seat Arone. Za kraj je napomenula i kako je pretplatnica 24sata od njegova prvog broja. - Dok sam živa, čitat ću najdražu novinu, računajte na to - kazala je.