Otac dvoje djece penjat će se na zgradu od 101 kata uživo na Netflixu! Bez zaštite. 'Briga me'

Američki penjač Alex Honnold uskoro će pokušati izvesti jedan od najodvažnijih pothvata koji će se prenositi uživo na televiziji: popeti se na neboder od sto i jednog kata pred milijunima gledatelja. Honnold, koji se penjanjem bavi trideset godina i zvijezda je Oscarom nagrađenog dokumentarca "Free Solo" iz 2018. godine, pokušat će osvojiti Taipei 101 na Tajvanu, jednu od najviših zgrada na svijetu.

Cijeli događaj prenosit će se uživo na Netflixu u posebnoj emisiji pod nazivom "Skyscraper Live". Prema pisanju portala People.com, uspon će se odvijati u zastrašujućim okolnostima, bez ikakvih užadi ili sigurnosnih mreža koje bi mogle zaustaviti njegov eventualni pad.

Honnold, koji sa suprugom Sanni McCandless ima dvije male kćeri, nedavno je izjavio kako je ostvarenje ovog pothvata njegov životni san. Rekao je da je o penjanju na ovu zgradu sanjao čitavo desetljeće, iako priznaje da će biti nervozan prije samog početka.

​- Oduvijek me zanimalo kakav je osjećaj popeti se na ovako veliku zgradu. Rijetko se pruža ovakva prilika, stoga je morate iskoristiti kad možete - rekao je.

U 2017. godini Honnold je postao prva osoba koja se bez sigurnosnih užadi popela na El Capitan u Nacionalnom parku Yosemite, što je zabilježeno u filmu "Free Solo". No, ovo je potpuno drugačiji izazov.

Kako je sam Honnold pojasnio, zgrade predstavljaju jedinstven izazov u usporedbi s prirodnim stijenama na koje je navikao.

​- Zgrade su strmije od većine stijena po kojima se penjem - izjavio je, dodavši kako cilj unatoč svemu ostaje isti: ne pasti. Priznao je i da očekuje tremu zbog novog iskustva.

​- Siguran sam da ću osjećati malu nervozu na početku, jednostavno zato što je to nešto potpuno novo i ne znam kakav će biti osjećaj. Proveo sam trideset godina penjući se po stijenama, a ovo će biti moja prva velika građevina ljudskih ruku, tako da će osjećaj sigurno biti malo drugačiji.

Činjenica da će njegov uspon pratiti milijuni gledatelja ne zabrinjava ga previše. Njegov je fokus isključivo na zadatku koji je pred njim.

​- Moj život je u pitanju, nije me briga tko gleda. Stalo mi je do onoga što radim i da to radim dobro - poručio je.

Ipak, uspjeh uspona neće mjeriti isključivo time hoće li ga dovršiti ili ne. Njegov glavni cilj, osim da ne padne, jest uživati u samom iskustvu.

​- Vrlo sam uvjeren da se mogu popeti na zgradu, zato ovo i radim, ali želim se dobro zabaviti, želim se smijati i uživati, želim imati dobro iskustvo.

Emisiju "Skyscraper Live" producirat će Plimsoll Productions Limited, a režirat će je Joe DeMaio. Gledatelji će moći pratiti Honnoldov pokušaj osvajanja nebodera u stvarnom vremenu. Događaj će popratiti i analizirati tim stručnjaka, uključujući sportsku voditeljicu Elle Duncan, komentatora penjanja Petea Woodsa, profesionalnu penjačicu Emily Harrington, znanstvenog stručnjaka Marka Robera i WWE zvijezdu Setha Rollinsa.