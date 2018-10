Ova fotka postala je pravi hit: Prepoznajte li što je na njoj?

Ova fotografija vrane je zanimljiva jer je... zapravo mačka, piše uz fotografiju životinje koja na prvi pogled izgleda kao dražesna vrana s velikim okom, slikana iz profila. Malo pažljiviji pogled otkriva da ono što izgleda kao vranin kljun zapravo je uho crne mačke koja sjedi na podu i gleda gore prema kameri.

This picture of a crow is interesting because...it's actually a cat pic.twitter.com/dWqdnSL4KD