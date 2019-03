Ovaj grad gori desetljećima, nitko ne može ugasiti vatru

U američkoj državi Pennsylvania postoji grad poput grada duhova kroz koji prolazi napuštena autocesta sa uništenim zgradama, a iz zemlje izlazi dim. Nekima to izgleda kao predvorje pakla. No razlog njegovog današnjeg izgleda leži u aktivnosti koja je izradila grad - rudarenju.

Grad Centraliju je pokrenuo inženjer Alexander Rae, koji je stigao 1842. godine i privukao druge da se priključe iskopavanju ugljena. Ubrzo je grad procvjetao, a gospodarstvo se temeljilo na rudarenju. U gradu je živjelo više od 1000 stanovnika, uključujući i veliku grupu irskih migranata koji su činili okosnicu radne snage, piše The Vintage News.

Foto: Wikipedia

Sa sobom su doveli i tajno društvo The Molly Maguires koji su navodno počinili seriju napada. Ubijeni su osnivač grada i lokalni svećenik. Nakon kazni koje su dobili 1877. godine njihovo društvo izgubilo je utjecaj. Na početku 20. stoljeće borili su se s Velikom depresijom no nekako se uspjeli izvući. Propast Centralije uzrokovala je pogrešna procjena u planu za raščišćavanje gradskog odlagališta, tradicionalno uoči Memorial Day. Naoko najjednostavnije rješenje pokazalo se kobnim po grad.

Gradski oci 1962. godine odobrili su plan paljenja otpada u svibnju, kao što su to činili svake godine i nije bilo problem. Do tog puta. Nova se lokacija koristila se za odlaganje otpada te godine - stari rudnik. Vatra je zahvatila vanjski dio, no to su ubrzo riješili vatrogasci. I dalje je tinjala ispod zemlje, polako se šireći kroz ugljeni sloj. Četiri dana kasnije uočeni su novi požari u blizini odlagališta, a za nekoliko tjedana vatra je gorjela labirintom rudarskih tunela ispod grada.

Foto: Peter & Laila/Flickr

Tada su se temperature povećavale, a razina ugljičnog monoksida naglo porasla unutar radnih tunela, pa je grad bio prisiljen zatvoriti svoj glavni izvor prihoda. Dužnosnici koji su pokušali pratiti opseg požara uskoro su shvatili da su im bušotine samo pogoršale stanje i ventilacijom hranile požar. Nitko barem jedno desetljeće nije shvatio o kako ozbiljno situaciji je riječ, iako su neki stanovnici prijavljivali simptome trovanja ugljičnim monoksidom i žalili se na stalan miris pečenja.

Bilo je raznih pokušaja da se iskopa, ugasi ili nekako održi požar, no ništa nije funkcioniralo.

Na nekim mjestima još se može vidjeti dim koji izlazi iz zemlje. Na drugim mjestima, zemlja izgleda savršeno normalno, ali može popustiti pod nogama jer je ugljen izgorio, pa bi se tako mogla stvoriti rupa na površini. Stanovnici su shvatili kako bi požar koji je započeo još šezdesetih mogao gorjeti zauvijek.

Foto: Peter & Laila/Flickr

Nakon trenutka u kojem je 12-godišnji dječak 1981. godine umalo upao u rupu kada je je iz znatiželje otišao pogledati od kuda dolazi taj dim iz zemlje stvari su se promijenile. Rođak koji je bio tada u blizini spasio ga je, a država Pennsylvania odlučila je sve stanovnike tog grada preseliti. "Čak ni mrtvi ne mogu počivati ​​u miru. Vjeruje se da je grobove na dva gradska groblja progutao bezdan vatre koji bjesni ispod njih", prenosi Express.

Dionica autoceste koja prolazi kroz mjesto starog grada napuknuta je i podignuta od vrućine ispod površine, a da je vrijeme da grad padne u zaborav pokazao je 1992. godine Kongres i otkazao poštanski broj grada Centralia. Otišli su svi, osim sedmero ljudi. Uspjeli su dobiti svoj slučaj na sudu i ostati u gradu, ali im je zabranjeno prodavati svoju nekretninu ili je ostaviti rođacima.

Foto: Velvetone Fusion/Flickr

Ako se ne kontrolira, stručnjaci vjeruju, kako bi požar ispod grada mogao tinjati još 250 godina. Ovaj grad nije izoliran slučaj, a diljem Pennsylvanije ima još 38 takvih gradova.