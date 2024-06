Ovako je izgledala prije teškog razvoda, a sada se muškarci okreću za njom koliko je zgodna

Priča Emme Sheppard (44) privukla je veliku pozornost 2022. godine. Socijalna radnica iz Blackpoola se 2020. razvela od supruga nakon 18 godina. Osjećala se bezvrijednom, a onda je preuzela stvari u svoje ruke...

Majka dvoje djece shvatila je da se treba pobrinuti za sebe nakon što je godine života provela brinući se za sve druge. Kako je ispričala za britanske medije - krenula je u teretanu, odbacila nezdravu prehranu, počela se uređivati i čak se pridružila aplikacijama za pronalazak partnera.

- Osjećam se nevjerojatno, kao da ljepota dolazi iznutra. Lebdim od sreće - rekla je. Emma se vjenčala 2000. godine, u dobi od 22 godine. Mislila je da će biti u braku do kraja života, ali je veza počela pucati prije nekoliko godina.

Zatim se njezin suprug u siječnju 2021. odselio, a razvod je okončan u listopadu iste godine. Emma je rekla da je u početku bila potištena, ali nakon što je čula pjesmu 'Roar' Katy Perry, odlučila je krenuti dalje.

Prvo je promijenila garderobu, zamijenivši svoje uobičajene crne hlače suknjama, štiklama i jaknama i kaputima jarkih boja. Također je prvi put počela nositi crveni ruž, a smanjila je i količinu cigareta koje dnevno popuši s 20 na 4.

Foto: Instagram/YouTube

Počela je raditi i dodatni posao dvije večeri u tjednu kao konobarica u koktel baru i krenula je u teretanu gdje diže utege i vježba kardio vježbe čak pet puta tjedno. Emma je rekla da je također promijenila prehrambene navike, zamijenivši sendviče s jajima, čipsom i slaninom tjesteninom s piletinom i domaćim bolonjezom.

- Udala sam se za cijeli život. Bio je on, kćeri i posao. Osjećala sam se kao da sam sve imala posloženo, a onda je otišao. I to me je stvarno slomilo. Osjećala sam se bezvrijedno, čak sam imala i napadaje panike - ispričala je.

No, ona nije jedina. Nakon razvoda je procvjetala i Andrea Sunshine (55). Brazilska influencerica s londonskom adresom od supruga se, kaže, razvela još prije 18 godina.

Foto: Instagram

- Imala sam mnogo veza na jednu noć između veza koje nisu trajale dovoljno dugo. Što se tiče brojeva, prilično je teško točno prebrojati, ali u prosjeku sam recimo izlazila s tri do pet ljudi tjedno. Izlazila sam s dečkima i djevojkama jer sam biseksualka, tako da je to u prosjeku oko 720 ljudi - rekla je za Daily Star. Vježba najmanje tri sata dnevno i rekla je da je stalno napadaju mlađi muškarci.