Ovdje ćete umrijeti - vrišteći: Ovaj otrov otapa ljudsko meso

Otok Queimada Grande ili Zmijski otok ne zove se tako bez razloga. Ovaj jezivi otok dom je jednoj od najsmrtonosnijih vrsta zmija na svijetu, zlatne zmije čiji otrov praktički otapa ljudsko meso, a pet je puta potentniji od otrova zmijskog rođaka "sa kopna". Otok je udaljen od obale Sao Paola nekih 32 kilometra. Zmije se uglavnom hrane pticama. Ljudi na tom otoku uopće ne žive, tamo nema nikoga, a na njemu se nalazi samo jedan svjetionik sagrađen u 19. stoljeću.

Vrsta jamičarke iz porodice ljutica ostale su zatočene na otoku kada su narasle razine oceana i od odvojile otok od kopna. Prirodna selekcija u kontekstu evolucije omogućile su da se zmije prilagode svom novom okolišu, došlo je do porasta u populaciji jer nisu imale prirodnih neprijatelja, a s druge strane pregršt hrane.

No, situacija se promijenila, i ispostavlja se kako na otoku ne živi 430.000 jedinki kako se još relativno donedavno smatralo, već oko 6.000 jedinki koje su gotovo sve locirane u prašumi. Brazilska vlada strogo je zabranila posjet otoku uz dvije iznimke – na njega svakih nekoliko godina mogu doći znanstvenici i biolozi koji se bave proučavanjem zmija, a smije pristupiti i brazilska mornarica.

Svi ostali koji pokušaju doći na otok brazilska vlada kažnjava visokim novčanim kaznama. I znanstvenici koji žele "kročiti nogom" na otok moraju podnijeti kompliciranu papirologiju, te točno objasniti zašto i s kojim ciljem žele doći na otok. Zanimljivo je kako na relativno malenom otoku ima nekoliko klimatskih cjelina, od prašume, preko stepe pa sve do "golog kamena", piše Express.

Bilo je čak i pokušaja da se zmije istrijebe sa otoka i to paljenjem čitavog otoka (uz to bi se stvorila i plodna zemlja za uzgoj banana, upravo riječ "Queimada" na portugalskom znači "spaljena/izgorena"), ali nije im uspjelo. Na otok povremeno dolaze krivolovci u lov na zlatne zmije čija cijena na crnom tržištu doseže do nevjerojatnih 30.000 dolara.

Naime, farmaceutska industrija vjeruje kako se otrov ovih smrtonosnih otrovnica može iskoristiti pri liječenju bolesti srca, krvnih ugrušaka ili čak kao lijek protiv raka. Vezana uz otok postoji i jedna legenda o zakopanom blagu. Sir Thomas Cavendish je bio poznati engleski istraživač iz 16. stoljeća koji je svoj plijen s putovanja (blago Inka) sakrio negdje u blizini brazilske obale kako bi ga zaštitio od progonitelja.

Blago nikada nije pronađeno, a pretpostavlja se da ga je sakrio upravo na otoku zmija, i da blago još uvijek čeka svojeg vlasnika.

Discovery Channel je prije nekoliko godina objavio reportažu svoje ekipe koja je jedna od rijetkih koja je dobila dozvolu približavanja otoku o tome kako se na otoku možda skriva i blago Inka, zbog čega je brazilska vlada stalno na oprezu da ne bi netko došao na otok. Naime, lovaca na izgubljena blaga ima jako puno i dan danas proučavaju gdje bi se mogle nalaziti drevne vrijednosti i opljačkano bogatstvo koje su gusari sakrili.