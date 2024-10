Ovo je fotka koja je pokrenula masovnu raspravu: 'Rade od doma. Ovo je novo normalno!'

Toplo i ugodno vrijeme 'natjeralo' je brojne kupaće da petak provedu da plaži Balmoral u sjevernom dijelu Sydneyja. Knjige u rukama, glave u pijesku i ugodno more zabavljali su sve prisutne.

Međutim, na društvenim mrežama proširila se snimka s iste plaže na kojoj dvije djevojke, umjesto da se kupaju, drže laptope u krilu i nešto tipkaju.

Nije sasvim jasno, jesu li djevojke zaista tek ležerno tipkale ili su ipak ured zamijenile plažom i odrađivale poneki 'zaostali' zadatak. To nije smetalo ljudima na društvenim mrežama koji su video zasuli komentarima.

Foto: screenshot/tik tok

"Vrijeme je da odrastete i odete u ured", 'Rade od doma, ovo je novo normalno", "Kao šef ja bih pratio stalno korake svojih radnika i ne bi nikad dopustio rad od doma", samo su neki od komentara, prenosi Daily Mail.

Jedan od korisnika napisao je da i on radi od doma, ali da bi zbog ovakvih stvari 'pošteno' nastradao.

Naravno, bilo je i onih koji su stali u obranu djevojaka. Smatraju kako nema potrebe prerano zaključivati, bez konkretnih dokaza.

- Tko kaže da rade? Možda uče za fakultet - pitao se jedan.

Jedna od onih koja je podijelila snimku je i Lauren Yehezkel, vlasnika coaching tvrtke.

- Danas sve više ljudi radi u pubovima ili na plaži. To je postalo novo normalno. Nisam to viđala sve do ove godine, ali sve je više ljudi koji to rade - ispričala je.