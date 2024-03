'Ovo su dva znaka nakon kojih se u avionu morate zabrinuti! A zbog tajica možete i poginuti'

Glavni uzrok pada aviona u svijetu je pogreška pilota, a statističari su izračunali da je u periodu od 2018. do 2022. godine šansa da ćete poginuti u avionu 1 naprema 13 milijuna! No i uz taj podatak neki se boje letenja koje je, statistički, najsigurniji oblik prijevoza. Lisa Hughes (43) bila je stjuardesa više od deset godina. Proputovala je svijet i otkrila je dva znaka po kojima putnici mogu prepoznati da nešto ozbiljno nije u redu s avionom, prenosi Metro.

Kaže kako je prvi znak kad bi se putnici trebali zabrinuti ako primijete učestalu komunikaciju između stjuardesa i osoblja s putničkom kabinom. Pogotovo kad je ta komunikacija kratka, oštra i službena, tad je prilično jasno da nešto nije u redu i da nešto brine pilota. Drugi znak je prilično očita stvar da nešto nije u redu, a to je kad stjuardese počinju pripremati sigurnosnu opremu. To je obično i znak nakon kojeg slijedi pilotova objava za sve u avionu.

- Neobični zvukovi, vibracije, promjene u planu leta, kao što je nagla promjena visine ili smjera, mogu biti indikator da nešto mehanički nije u redu s avionom. Kad se spuste maske s kisikom, onda je svima jasno da je stvar ozbiljna - rekla je Lisa za Metro.

Što se tiče izvanrednog slijetanja, navela je kako je to u slučajevima mehaničkog kvara, hitnim medicinskim stanjima, opasnim vremenskim uvjetima te u sigurnosnim prijetnjama te da pilot uvijek prije toga obavijesti putnike da avion mora hitno spustiti.

Foto: ilustracija/Canva

'Ne nosite tajice u avionu'

U određenim situacijama tajice bi vas mogle koštati života! Kako tvrde stručnjaci, iako ženama jedan od omiljenih odjevnih predmeta, nikako nije pravi izbor za avion. Zašto? Pa zapravo je vrlo jednostavno. Christine Negroni objavila je i knjigu o misterioznim avionskim nesrećama i kaže kako su tajice opasne i neprikladne kad treba brzo napustiti avion.

- Svi danas nose tajice, ali ja izbjegavam taj materijal. Ako nešto plane u avionu, morate se probiti kroz vatru, a to gori kao ludo. I ne samo to, ako otvore sigurnosne izlaze i spuštate se niz onaj tobogan iz aviona, može biti vatre i na tlu i opet ste u problemu - rekla je, prenosi The Sun. Preporučuje neki laganiji prirodni materijal, a savjetuje i kako bi bilo dobro da nosite tenisice, u slučaju da morate hitno izaći iz aviona.