'Parfem?!': Trebalo joj je da shvati što je dobila za Božić

Božićno vrijeme poznato je po vedrom duhu, dobroj volji i - poklonima.

Svatko svojim voljenima kupi ono za što misli da bi ih moglo najviše obradovati, pa je tako jedna djevojka odlučila majci pokloniti iPhone.

My lil Filipino mom thought her iPhone X was perfume and I cry everytime I watch it. pic.twitter.com/dmfM5HQCs8