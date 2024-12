Pet razloga zašto bi vašem psu zimska odjeća mogla koristiti

Ljudi jednostavno promijene sezonsku odjeću. Vuneni džemperi, kape, rukavice i sveprisutni "dugački kaputi" postaju svakodnevna odjeća, no što je s našim psećim ljubimcima? Treba li i njima zimska garderoba?

Od balonera preko vunenih džempera do čizmica, evo pet razloga zbog kojih bi vašem ljubimcu ove zime mogla zatrebati odjeća za pse.

1. Različite pasmine, različite potrebe

Da, psi imaju vlastite bunde, pa je lako pretpostaviti kako im nije potrebna dodatna zaštita da bi se zagrijali. No postoje velike razlike u vrsti, debljini i duljini dlake među različitim pasminama. Tako se pasmine koje su nastale u hladnijim okruženjima, poput sibirskog haskija ili aljaškog malamuta i imaju gustu dvostruku dlaku, dobro nose s hladnim podnebljima i odjeća im nije potrebna.

Ali xoloitzcuintle, pasmina poznata i kao meksički bezdlaki pas, kako im naziv kaže, zapravo nema dlake. Druge pasmine, kao što je talijanski hrt, imaju pak vrlo tanku kožu. Zbog toga bi mogli patiti ako im je hladno ili se smoče, pa su za njih prikladni vodootporni kaputi ili džemperi. Tako će ostati suhi i za vrijeme šetnje će im biti ugodno. Stručnjaci kažu da ove pasmine čak i u zatvorenim prostorima uživaju u dodatnoj toplini koju im pruža odgovarajuća pseća odjeća.

2. Štenci i odrasli psi

Kao i kod ostalih sisavaca i u pasa postoje učinkoviti mehanizmi za održavanje konstantne tjelesne temperature. Termoneutralna zona (TNZ) je raspon temperatura gdje psi mogu održavati svoju tjelesnu temperaturu a da im ne treba dodatna energija koja će ih zagrijati. TNZ se za pse kreće od 20°C do 30°C.

Na nižem ili višem kraju TNZ može doći do hipotermije, opasnog pada tjelesne temperature ili do hipertermije (pregrijavanja). Odrasli psi, koji su zdravi i imaju gustu dlaku, mogu izdržati i puno niže kritične temperature pa im odjeća možda neće trebati. No kod štenaca, bolesnih, mršavih i starijih pasa sposobnost upravljanja vlastitom tjelesnom temperaturom je smanjena, što znači da bi im odjeća mogla biti od koristi.

3. Psi naviknuti na udobnost doma

Poput ljudi i psi se navikavaju na vanjske temperature. Psi koji žive vani ili su redovito izloženi ekstremnim vremenskim uvjetima lakše se nose s temperaturnim fluktuacijama. No ako je vaš ljubimac naviknut na udobnost centralnog grijanja i posteljinu, možda će biti manje sretan kada vani bude hladno i vlažno. U tom slučaju psi mogu pokazivati ​​znakove temperaturnog stresa drhtanjem ili drugim znakovima ponašanja, poput pogrbljenog držanja ili nevoljkog hodanja.

U takvim bi se situacijama mogla nabaviti odgovarajuća odjeća za pse da bi se izbjegla opasnost od hipotermije. Dođe li do hipotermije vaš bi ljubimac mogao početi drhtati i pokazivati ​​znakove uznemirenosti, zbunjenosti, ili gubitka svijesti. Dogodi li se to brzo ga zagrijte dekama i ručnicima i odnesite na toplo te potražite savjet veterinara.

4. Smrznuto tlo

Pseće šape prilagodljive su različitim terenima. Jastučići šapa debeli su i kožasti i omogućuju im zaštitu na vanjskim površinama. I pandže im pomažu kada vani tlo prekriju snijeg i led.

Trebaju li im onda doista čizmice da bi se zaštitile šape od hladnoće?

Čini se da većina pasa vrlo rado hoda po hladnome i smrznutom tlu. Psi imaju poseban sustav izmjene topline u donjim udovima, što znači da šape vašeg ljubimca mogu podnijeti i niže temperature od ostalih dijelova tijela. To objašnjava zbog čega se njihove noge ne smrzavaju. No i psi mogu patiti od ozeblina, osobito oni koji nisu navikli na ekstremne temperature ili imaju osjetljive šape. I psi s ozlijeđenim šapama mogu biti osjetljiviji na moguće posljedice hladnoće.

Oštećenja šapa može izazvati i kontinuirano izlaganje oštrom abrazivnom snijegu, ledu, ali i soli i pijesku koji se koriste za otapanje leda. U tim slučajevima navlačenje dobro prianjajućih specijaliziranih čizmica, kakve nose psi koji rade u opasnim uvjetima (tragači i spasioci), može zaštititi šape.

5. U utrci sa svakodnevnim obvezama odjeća je korisna

Užurbani životni stil znači da često pogledavamo na sat. Ako šetnju svojeg psa na hladnoći i mokrom terenu kombinirate sa svakodnevnim obvezama, korištenje vodootpornih kaputića ili ostale zaštitne odjeće može biti korisno i uštedjeti vam vrijeme, a može smanjiti i vrijeme potrebno za sušenje i čišćenje vašega kućnog ljubimca nakon boravka na otvorenom. Odjeća će pomoći da psa osušite i ugrijete nakon kupanja ili plivanja. To je korisno za njegove zglobove i mišiće, posebno kada je riječ o starijim psima.

Važno je napomenuti da je, odlučite li koristiti odjeću za svojega psa najprije važno naviknuti ga na odijevanje kroz postupnu obuku i uz odgovarajuće nagrade.

Mnogi psi u početku ne vole promjene pa ne očekujte da ćete ih već pri prvom izlasku na nju priviknuti.

Imajte na umu i to da bi se neki psi, nose li odjeću mogli pregrijati, stoga pozorno pratite njihove reakcije. No čim se opusti i pokaže da je zadovoljan jer će mu vlasnik odjenuti prikladnu odjeću, shvatit ćete da je ona ipak koristan dodatak jer je u pitanju zdravlje, dobrobit i zadovoljstvo vašega kućnog ljubimca tijekom hladnijih zimskih mjeseci.

Tekst je objavljen u časopisu The Conversation.