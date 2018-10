Pijani golub osvojio internet: Proglašen je za 'Pticu godine'

Konzumiranje alkohola sa sobom često donosi neželjene nuspojave i opasnosti, a opijanje u krošnjama drveća može biti osobito opasno. Ali u nekim posebno čudnim slučajevima, može donijeti i nagradu.

Baš je sklonost alkoholu bio jedan od glavnih razloga zbog kojih je kererū golub s Novog Zelanda, inače ljubitelj fermentiranog voća, premoćnom većinom glasova proglašen za 'Pticu godine u 2018.'

Kererū je autohtona endemska vrsta goluba koja živi na sjevernom i južnom dijelu Novog Zelanda. Ova velika ptica, koja može narasti oko 50 centimetara, proslavila se po cijelom svijetu zbog spektakularnih akrobacija u letenju i potpunog nedostatka bilo kakve samokontrole.

Your #BirdOfTheYear for 2018 is that absolute unit, the roundest boi, the devourer of fruit, the whooshiest of whooshes, the mighty kerurū. A big round of applause for the kererū, as well as for @Kereru4PM who ran a top campaign. https://t.co/BMjEN8Pymp pic.twitter.com/Lsf3w0FKGA