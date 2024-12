Pitanje svih pitanja koje je posvađalo Hrvate: Ide li jabuka u francusku salatu i zašto ne?

Još malo pa stiže ono vrijeme u godini, surova i bešćutna, ona predivna i hipnotizirajuća groznica blagdana. Izgubit ćete, naravno, u bespućima nekog supermarketa pola sata života birajući pršut, jer djeca vole bez "bijeloga" i tko će im objasniti da pršut bez "bijeloga" nije pršut. A tako dragocjene stvari nikad se ne naručuju preko interneta, ne možeš pršut kupit' online. No kad riješiš pršut problemi tek počinju.

Neko vrijeme debatirat će se u kući svakako i da li ispeći puricu ili odojak, pa je na kraju najbolje od božićnice kupiti oboje. Ako se može jasno jer vremena zbilja nisu za razbacivanje.

Ali sve blagdanske nevolje, onaj potpuni kaos i iscrpljujući stres traženja poklona najmilijima nestat će kao u trenu kad jutro nakon Badnjaka na stol dođe ona. Kraljica bez koje ne vrijedi ni pršut pa da je stoput sušen na dimu i buri Drniša ili Posedarja, a ni sir - makar bio originalni paški ili livanjski.

Njeno veličanstvo iz Francuske. Dama s tisuću kalorija, francuska salata!

E, to se ne kupuje u dućanu ako je ikako moguće. Sastojci da, ali to s francuskom je više manje koncept iz Ikee - kupiš u dijelovima pa sastavljaš doma. Svak' voli doma u svojoj napraviti francusku salatu i ne dao bog da nešto zezneš, to je ipak stvar prestiža.

Ne čitaš ona upozorenja sa stražnje strane majoneze sa stotinu "e-ova" i fućkaš puste priče o kolesterolu, tih dana krkat ćemo koliko ide pa kud puklo. Tako razmišlja prosječni Hrvat i tako je jedino ispravno.

Više manje sve je jasno, za francusku ti treba majoneza, isjeckana mrkva, grašak... Pa nešto malo kiselih krastavaca i kuhanih krumpira, senfa. No ima tu jedna sitnica, jedan sastojak koji može i ne mora biti. Naizgled nevažna stvar, ali u mnogim obiteljima presudna, sposobna zavaditi i najvoljenije, najvjernije. Jabuka.

Pa kao što se Hrvati dijele na one koji glasaju za HDZ i SDP, one koji piju Ožujsko i one koji priznaju samo Karlovačko - to su stvari oko kojih ne postoji konsenzus i nikad ga neće biti - tako u hrvatskim kuhinjama par dana prije Božića kreće vječni rat: stavlja li se u francusku salatu jabuka i zašto ne? Šalimo se, naravno, jabuka je stvar izbora.

Odmah da razočaramo sami sebe i sve zagovornike teze o besmislu jabuke u francuskoj salati - kažu da je ona zbilja u originalnoj recepturi.

Drugo je sad pitanje koliko će Hrvata izaći iz dućana s majonezom, mrkvom, graškom, senfom, krumpirom... I jednom Granny Smith jabukom. Jeste li vi među njima?