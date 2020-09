Poljubila oca za tisuću dolara: 'Pa dečko će mi biti zgrožen...'

Otac i kći morali su za tisuću dolara uvjeriti voditelje showa da su zapravo par, a odgovarali su i na pitanja o seksu. Otac je rekao kako voli biti ispod, a kćer Stacy to je lako potvrdila

<p>Pomalo nevjerojatne scene odvile su se u australskoj emisiji 'The Kyle and Jackie O Show' u izazovu 'Boyfriend or Daddy?'.</p><p>U tom bizarnom izazovu kandidati se moraju zajedno pojaviti u emisiji, a voditelji pogađaju radi li se o paru ili o ocu i kćeri. Pobjednici koji uspiju zavarati voditelje osvajaju tisuću australskih dolara, a 26-godišnja žena i njen 49-godišnji otac otišli su korak dalje kako bi zavarali voditelje.</p><p>Držali su se za ruke pri ulasku u studio, a voditelji su oca Nicka i kćer Stacy ispitivali seksualna pitanja, no dvojac je bio spreman na sve. </p><p>- Volim biti ispod, apsolutno - odgovorio je Nick na pitanje koju poziciju preferiraju, a Stacy je to potvrdila kimnuvši glavom. Voditelji nakon svega nisu mogli odlučiti radi li se o paru ili o ocu i kćeri pa su ih izazvali da se poljube. Oni su se poljubili, a voditelji su tad zaključili da se radi o dečku i curi:</p><p>- Nitko ne ljubi oca tako... osim ako živite u planinama i nemate susjeda - rekao je voditelj, a dvojac je otkrio da su ipak obitelj.</p><p>- Stvari koje radimo za novac. On mi je zapravo otac. Dečko će mi biti zgrožen - rekla je Stacy.</p>