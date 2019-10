Poni bježao po Kašini, uhvatili ga i vratili u njegovu štalu...

Azila Dumovec je na svojoj Facebook stranici objavio neobičnu intervenciju koja je bila u nedjelju poslijepodne.

- Jedan nam je poni zadao puno posla u Kašini. Šetao se susjedstvom i približavao cesti. Građani su nas nazvali iz bojazni da ne ugrozi promet. Mislili smo da ćemo konjića lako uloviti, ali bio je brz i okretan. Dok smo ga lovili, doznali smo i odakle se odšetao. U pomoć nam je stigao i kolega veterinar iz Zoološkog vrta grada Zagreba. Umirio je ponija, pa smo ga konačno ulovili i vratili u njegovu štalicu. Nadamo se da ćemo do daljnjega ponija gledati samo u crtiću My Little Pony - objavio je azil Dumovec.