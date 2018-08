Popeo se na krov da spasi papigu, ona mu rekla: 'Odje*i''

Papiga koja je zapela na krovu tri dana 'pozdravila' je vatrogasce koji su je došlo spasiti prostačkom tiradom. Jessie je papiga Makao pobjegla je od svog vlasnika u četvrti Edmonton u sjevernom Londonu.

Kako je nisu uspjeli namamiti sa susjedovog krova natrag u kuću, vlasnici su pozvali vatrogasce. Rekli su im da kažu papigi 'Volim te', a da će Jessie na to odgovoriti istom mjerom.

No stvari se nisu baš odvile onako kako su se njezini vlasnici nadali.

Jessie je prvo uzvratila ljubavnu izjavu, ali ubrzo nakon toga se prilično uzrujala, pa je svojim spasiocima rekla da odje*u i odletjela na drugi krov.

Parrot owner: To bond with her say 'I love you'

Firefighter: 'I love you'

Jessie the Parrot: 'I love you'

Jessie then turned the air blue & flipped the firefighter the bird. Read the story of the potty-mouthed parrot in Cuckoo Hall Lane https://t.co/Th2nlVkOJ8 © @PaulWood1961 pic.twitter.com/XKd4BFJq4h