Poslala dečku fotku, onda ju je malo bolje pogledala: 'Us*ala sam se! Bila sam sama doma'

Napomenut ću da sam skroz otvorena prema vjerovanju u spiritualno, duhove i sve što ide uz to. Ne znam kako ovo objasniti, rekla je Amerikanka Sara koja je fotku poslala dečku

<p><strong>Sara Medeiros</strong> iz Massachusettsa kupila je nove naočale. Namjestila se za selfie i fotku je poslala dečku. Dok je čekala njegov odgovor, malo je bolje pogledala fotografiju</p><p>-'Us*ala sam se!' - rekla je, prenosi <a href="https://www.mirror.co.uk/news/weird-news/mum-home-alone-sends-selfie-22899208" target="_blank"><strong>Mirror</strong></a>.</p><h2>Dvije figure u odrazu</h2><p>U odrazu naočala primijetila je nešto nalik dvjema ljudskim figurama, odraslog čovjeka i djeteta. Sara, inače majka troje djece, kaže da je u trenutku fotografiranja bila sama kod kuće. </p><p>- Bila sam cijeli dan sama doma. Stajala sam u kuhinji i bila sam okrenuta prema dnevnoj sobi. U odrazu naočala trebao se vidjeti crni kuhinjski stol i četiri stolice. Ali to nije ono što sam ja vidjela! Vidim dvije figure, jednu kraj druge. Čini se kao dječak. Uz njega je malo nejasna višlja figura. Napomenut ću da sam skroz otvorena prema vjerovanju u spiritualno, duhove i sve što ide uz to - rekla je Sara.</p><p>Već je bila kod ljudi koji se bave paranormalnim.</p><p>- Više njih reklo mi je da je uz mene prikvačen nekakav duh dječaka kao i da vide tragove crne magije. Ne znam što je to u odrazu, ali dobro me preplašilo - dodala je Sara.</p>