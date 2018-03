Povećala je guzu: Nisam htjela toliku, bojim se da će prsnuti!

Star Delguidis (28) iz Birminghama prošlog se prosinca počastila operacijom povećanja stražnjice zbog koje je 'potegnula' sve do Turske. Jedino je tamo našla kirurga koji je bio spreman za 15.000 funti Starinu stražnjicu učiniti duplo većom od one koju su bili spremni napraviti liječnici u Velikoj Britaniji, piše The Sun.

Foto: screenshot/ITV

Star od svoje 18. godine redovno obilazi estetske kirurge te je do sada na 200 operacija potrošila 230.000 funti. Sa svima je bila zadovoljna osim ove posljednje jer, kaže, nije bila svjesna kolika će joj stražnjica zaista biti nakon operacije.

Foto: screenshot/ITV

Problem je što su potrebne dvije godine da se ugrađeni implantati 'slegnu', a do tada postoji opasnost da se jednostavno rasprsnu.

- Stalno sam pod stresom, idem i psihologu - kaže Star kojoj je idol bujna reality zvijezda Kim Kardashian. Problem nastaje kada želi sjesti što čini vrlo rijetko, a kaže i da joj pozadina u bikiniju izgleda 'nenormalno'.

Foto: screenshot/ITV

Ipak, već planira i nove zahvate pa će doraditi grudi i učvrstiti lice, a od ugrađivanja dodatnih silikona zauvijek odustaje.