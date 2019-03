Preživjela je tjedne na ulici bez obzira na otvorenu ranu i sepsu

Kad je došla kod nas, Srećka je bila kost i koža, priča nam volonterka Branka iz skloništa Pokupsko Cerje.

Mješanka u tipu ptičara u sklonište je došla u ožujku prošle godine, a još uvijek traži svoj dom.

Iako ima tek oko dvije i pol godine, Srećka je svašta proživjela.

- Zatekli smo je s otvorenom ranom na ulici. Vjerojatno je upala u klopku za divlje životinje koja joj je polomila nogu. Rana joj se ugnojila i dobila je sepsu, a uz to je u isto vrijeme bila krcata krpeljima - prepriča Branka kako je pas izgledao kada je došao u sklonište.

Srećka se uz pomoć analgetika i antibiotika, koje je primala mjesecima, uspjela oporaviti. Bila je živi kostur, a danas je sretan pas.

- Uspjela je sve proživjeti pa smo joj dali ime Srećka - prisjetila se volonterka.

Pjesma od Kemala Montena je njena pjesma😍 " vratio sam se živote, otjero sam dane sive, imaš li za mene još ljepote, vratio sam se opet među žive... Stričeki doktori iz skloništa Pokupsko Cerje spasili su život ovoj ljepotici kojoj je visio o koncu, nogicu na žalost nisu mogli zbog ozljede i teške sepse koju je dugo trpila, jer eto netko se malo igrao njenim životom. Došla je u sklonište živi kostur a sad je već dobila punih 6 kg i jako voli papati☺️ I da čeka rezervaciju za udomljavanje na 099-6266-176😁 https://www.facebook.com/sklonisteza.zivotinje/posts/1304433759688406 Objavljuje Sklonište Pokupsko Cerje - volonteri u Ponedjeljak, 7. svibnja 2018.

Srećka je danas, kaže, divan i prekrasan pas.

- Mjesecima je živjela kod nas i zna kućni red, a nuždu nikad nije obavila unutra - hvali je volonterka.

Žao joj je samo, priznaje, što pas još nije pronašao svoj dom.

- Nikad nitko nije izrazio želju da je udomi, a tako je umiljata. Nadam se da će konačno pronaći obitelj - zaključila je Branka.

Srećku možete upoznati u skloništu Pokupsko Cerje ili ponedjeljkom od 16 do 20 sati ili od utorka do petka od 8 do 12. Sve informacije možete dobiti pozivom u sklonište na broj 099-6266-176.