'Pričekajte da prebroje Mostar': Europljani ne razumiju izbore u SAD-u, Amerikanci ih sprdaju...

Amerikanci i oni koji to nisu već satima prate rezultate američkih predsjedničkih izbora. I dok Europljani uopće pokušavaju shvatiti izborni sustav SAD-a, glasači diljem Amerike šale se na društvenim mrežama

<p>Predsjednički izbori u SAD-u napeti su i ostat će takvi do posljednjeg trenutka, a Amerikanci i dalje čekaju doznati pobjednika.</p><p>Hoće li to biti samoproglašeni pobjednik i aktualni predsjednik Donald Trump ili demokratski kandidat Joe Biden, još se ne zna, no Amerikance to ne spriječava da se šale po društvenim mrežama.</p><h2>No ne zabavljaju se samo oni. Europljani, Azijati... sve je zaokupila 'izborna ludnica'...<iframe allow="encrypted-media" allowtransparency="true" frameborder="0" height="589" scrolling="no" src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fuzavrelipoeta%2Fposts%2F681542422502503&show_text=true&width=552&appId=74795203385&height=589" style="border:none;overflow:hidden" width="552"></iframe></h2>