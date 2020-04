Priroda se oporavlja: Delfini su, nakon Italije, viđeni u Zagrebu!

Na Twitteru već danima traju šale na račun onih koji su Photoshopirali dupine ispred restorana u Veneciji, a neki mediji su i prenijeli te vijesti pod istinite. Talijanski kanali jesu čišći, vide se čak i ribice, no delfina ipak još nema.

Huh. interesting. The swans and dolphins in Italy and the drunk elephants in China. All fake. https://t.co/YLolGEbSZF — Christopher Mah (@echinoblog) March 20, 2020

Meme su na Twitteru objavljene s naslovom: 'Priroda se budi, mi smo virus' jer su ljudi masovno mislili da se to stvarno dogodilo.

Foto: Domagoj Jug Foto: Domagoj Jug Ipak, činjenica je da je zrak čišći, voda bistrija, a životinje sigurno uživaju bez nas dok traje izolacija diljem svijeta.

Ovo su najbolje fore na račun buđenja prirode koje smo pronašli u bespućima interneta:

With everyone on lockdown, the trucks have returned to their waterholes. Nature is healing. We are the virus. pic.twitter.com/768tzQNOza — Nooh Ahamad (@AhamadNooh) April 16, 2020

so amazing to see wildlife returning to its natural habitat. nature is healing. we are the virus. pic.twitter.com/4vIeMgmdFM — Emma Thatcher (@emmajthatcher) April 15, 2020

mother nature is healing 😍🙏🏼✨ pic.twitter.com/KNFX7HuLRR — 𝐌 (@PieceOfArke) April 17, 2020

Handsome 2 1/2 flats are slowly replacing Chicago’s late-‘90s condos. Nature is healing. We are the virus. pic.twitter.com/9c59uDLGJI — Adrian (@blagojevism) April 18, 2020

It's been eight years, but: nature is healing. The sharks have returned to Union Station. pic.twitter.com/qMwogd4yig — ➡️➡️drift anthemic➡️➡️ (@McArthurMooney) April 14, 2020

the payphones are returning. nature is healing. pic.twitter.com/qrJjEjDhL4 — the partial credit podcast (@PartialCreditEd) April 17, 2020

Day 27 of quarantine, oceanic cows are returning to the coastline, nature is healing. pic.twitter.com/NzkzsPIjrb — Adam (@adamthealright) April 14, 2020

Without my hairdresser, my neck beard is returning to my back hair. Nature is healing. I am the virus. pic.twitter.com/JeDl7iQJVu — Adam Moussa (@adamjmoussa) April 16, 2020