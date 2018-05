Prizor im slomio srca: 'Tražimo počinitelja, a nudimo i nagradu'

Policajac u Oregonu svjedočio je vrlo čudnom prizoru prošli tjedan. Ugledao je dva jelena u šumi kojima strijele strše iz tijela, a među ostalim jednome iz glave.

Njihove ozlijede ne djeluju opasnima po život, no nadležne službe pokušavaju uhvatiti jelene kako bi uklonili strijele.

- Nikad nisam čuo za ovakvu situaciju, ovo je vrlo neobično - izjavio je načelnik policije u Oregonu, Kaito Raiser.

OSP is seeking #PublicAssistance with information regarding Multiple deer that were shot with arrows in Shady Cove area



Sorry Images might be disturbing https://t.co/g6faO6xNUk pic.twitter.com/keG4beu0Qj