Probudila se u praznom avionu: Svi se iskrcali, nju su zaboravili

Tiffani Adams letjela je iz Quebeca u Toronto. Trebao je to biti najnormalniji mogući let, no Adams se probudila u mrku, promrzla. Još je uvijek bila vezana sigurnosnim pojasom, a zrakoplov je bio parkiran. Potpuno zbunjenu prožeo ju je strah.

- Iskustvo buđenja u praznom i mračnom zrakoplovu u ponoć je stravično. I dalje imam noćne more, kaže Adams, prenosi BBC.

Air Canada je potvrdila incident, a o svemu su doznali tako da ih je nazvala prijateljica Adams. Naime, kada se probudila, Adams je nazvala prijateljicu Deannu Dale. Nakon što joj je uspjela reći gdje se nalazi, ispraznila joj se baterija.

S obzirom da je zrakoplov bio ugašen, bateriju nije mogla napuniti, no uspjela je u kokpitu pronaći ručnu svjetiljku te na taj način uhvatiti pažnju ljudi koji rade u zračnoj luci.

Na kraju ju je vidio i pronašao čovjek zadužen za prijevoz prtljage koji je, prisjetila se Adams, bio u potpunom šoku.

Air Canada joj je ponudila prijevoz i smještaj u hotelu, no ona je to odbila jer je željela što prije stići kući.

Avioprijevoznička tvrtka je pak pokrenula istragu kako bi utvrdili kako je moguće da je putnica ostala zarobljena u zrakoplovu što implicira mogućnost da u zrakoplovu ostanu i oni bez dobrih namjera. Radi se, na kraju krajeva, o ogromnom sigurnosnom propustu.