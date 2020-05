Prodavačica ga je upozorila na masku, a on obrisao nos o nju!

U američkoj saveznoj državi Michigan obavezno je nošenje zaštitnih maski na licu zbog koronavirusa, no ne poštuju svi to pravilo

U SAD-u, točnije u Michiganu i dalje je obavezno noštenje zaštitnih maskica zbog korona virusa stoga situacija snimljena u subotu u trgovini Dollar Tree u gradu Holly još više šokira...

Muškarac (68) ušao je, naime, u trgovinu oko 13:30 sati bez maske i obrisao si nos o majicu zaposlenice!

Nije mu se sviđalo što ga je zaposlenica upozorila da treba nositi masku ako misli provesti duže vrijeme u dućanu, pa joj je tada rekao: 'Evo, ovo ću koristiti kao masku'. Potom joj je prišao i uzeo rukav njezine majice pa obrisao nos i lice.

“Can I go grocery shopping at all?” That’s what 68-year-old Rex Gomoll asked a judge after being charged with assault. He’s accused of wiping his nose and face on a Dollar Tree employee after she asked him to wear a mask. MORE: @FOX2News 5PM pic.twitter.com/isPWTVtInm