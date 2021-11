Howard Robinson (68) bio je stalno zaposleni profesor na Sveučilištu Fordham u Bronxu. Tijekom predavanja u rujnu 2020. godine studentica Andrea Morin snimila je video u kojem izgleda kao da masturbira, prenosi New York Post.

- Vidjela sam profesora iznad njegovog struka, promatrala sam ga 1,5 minutu, a za to vrijeme se tresao, teško disao i govorio .. oh, j***te, da - izjavila je studentica u svojoj tužbi. Sve to je snimila svojim mobitelom, a slučaj je isti dan prijavila policiji.

Morin tvrdi da se prvo obratila školskim savjetnicima koji su ju pokušali odvratiti od prijave, ali je ipak prijavu podnijela Steveu Albaneseu, pomoćnika dekana sveučilišta. Poslala je e-mail Albaneseu u kojem je podijelila detalje navodnog incidenta, kao i video koji je snimila.

U tužbi stoji da je studenticu profesor Robinson kontaktirao 12. rujna 2020. godine putem maila u kojem ju je pitao 'kako se osjeća' i rekao da 'misli na nju'

Robinson se zbog otkaza žalio na sudu u Bronxu tražeći da ga vrate na poziciju profesora na Sveučilištu. On tvrdi da mu je zbog erektilne disfunkcije i manjka testosterona 'praktički nemoguće postići erekciju ili masturbirati'. Napisao je da nije masturbirao već se borio da ne mokri zbog povećane prostate i drugih zdravstvenih problema dok je sastavljao e-mail za studente oko PowerPoint prezentacije.

Robinsona je na radnom mjestu zamijenila druga profesorica s punim radnim vremenom. Morin tvrdi da ju je nova profesorica zbog tužbe namjerno rušila, te da je zbog toga izgubila pravo na stipendiju i nije na vrijeme završila studiji.