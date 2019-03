'Progutao me kit pa ispljunuo. Nisam mu bio previše ukusan'

Protagonist ove priče je 51-godišnji Rainer Schimpf, redatelj emisije 'Dive Expert Toursa' iz Južne Afrike, koji je sa svojim timom ronilaca otišao istočno od Cape Towna kako bi dokumentirao utrku sardina od neprijatelja.

No sve je krenulo naopako i cijela situacija podsjećala je na priču o Pinokiju. Schimpf je doslovno bio usisan u kitova usta pred zapanjenim pogledima njegovih prijatelja, prenosi talijanski Il Mattino.

No prije toga podijelili su se u dvije skupine i dokumentirali prirodni događaj u kojem su se pingvini, tuljani, dupini, kitovi i morski psi udružili kako bi uhvatili velike količine ribe.

Tim je bio 25 nautičkih milja od obale kad se iznenada more počelo 'kretati' i Schimpf je u jednom trenu bio progutan. Nakon nevjerojatnog incidenta, sretni je ronilac rekao da je u tim trenucima pokušavao snimiti morskog psa kada mu se iznenada cijelo okruženje zamračilo, i tada je shvatio i osjetio kako veliki kit hvata njegovo tijelo.

- U takvoj situaciji nema se vremena za strah, morate koristiti sve svoje instinkte. Zadržao sam dah jer sam mislio da će zaroniti i da će me pustiti mnogo dublje u ocean, a unutar ustiju bilo je dakako tamno i mračno.

