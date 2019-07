Prokletstvo faraona: Izvukli ga iz grobnice, sad se boje kletve

Iznad sarkofaga je stajao natpis : “Smrt će snaći one koji ometaju faraonov san”, no na njega se nitko nije obazirao. No kako je šest tjedana od otvaranja grobnice iznenadno umrlo 12 ljudi iz ekspedicije koja je 1922. otkrila Tutankamonovu grobnicu počele su se širiti priče o faraonovu prokletstvu.

Dva mjeseca nakon otvaranja grobnice preminuo je i financijer ekspedicije lord Carnarvon. Dan nakon njegove smrti njegov prijatelj George Gold ušao je u grobnicu, dobio visoku temperaturu te preminuo. Do 1930. umrlo je 22 ljudi koji su sudjelovali u otvaranju grobnice. Arheolozi, pa i članovi njihovih obitelji, umrli su od užasnih bolesti ili čudnih nesreća, što je dodatno raširilo priču o Tutankamonovu prokletstvu.

No stručnjaci su upozoravali da te smrti nisu međusobno povezane. To su argumentirali tvrdnjom da je otkrivač grobnice Howard Carter umro prirodnom smrću 17 godina od svog velikog otkrića. No strahovi od smrtonosne faraonove kletve ponovno su se pojavili nakon što su stručnjaci, prvi put od svog otkrića, maknuli Tutankamonov sarkofag iz njegove grobnice. Lijes su prebacili u muzej “kako bi se prvi put obnovio nakon otkrića groba”, piše Sun. “Lijes je pretrpio mnogo štete, uključujući pukotine u zlatnim slojevima”, rekao je stručnjak Eissa Zidan za Sun dodavši kako će radovi na restauraciji lijesa napravljenog od drveta i prekrivenog zlatom, trajati oko osam mjeseci.

Očekuje se da će sarkofag i dragocjena zbirka iz njegove grobnice biti središnji dio novog velikog egipatskog muzeja koji će Egipat otvoriti sljedeće godine u blizini piramida u Gizi. Kada su britanski arheolog Haward Carter i njegovi kolege 1923. ušle u posljednju sobu - grobnicu faraona Tutankamona pronašli su neopisivo bogatstvo s tri sarkofaga. Posljednji sarkofag napravljen od 110 kg čistog zlata skrivao je balzamirano tijelo mladog Tutankamona.

Najpoznatiji od drevnih faraona vladao je od 1332. do 1323. godine prije Krista. Vlast je preuzeo kad je imao 10 godina, a umro je s 19 godina pod misterioznim okolnostima. Neki arheolozi vjeruju da je ubijen no većina smatra da je umro nesretnim slučajem . Na licu je imao posmrtnu zlatnu masku koja je najpoznatiji od 5000 predmeta pronađenih u Tutankamonovoj grobnici.

U grobnici našli 5000 predmeta

Britanski arheolog Haward Carter otkrio je grobnicu kralja iz 18. dinastije u Dolini kraljeva u Luksoru 1922. Grobnica je bila netaknuta i obuhvaćala je oko 5000 predmeta