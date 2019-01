Propao kroz led: Vatrogasac u Vukovaru junački izvukao psa

Vukovarski vatrogasci su u subotu u popodnevnim satima dobili neobičan poziv. Zabrinuti vlasnik pozvao ih je u pomoć jer je njegova kujica Lea u lovu na labudove nesretno završila u hladnoj rijeci Vuci.

Foto: Marinko Ivičić

Na dramatičnoj snimci koju je objavio vlasnik u subotu vidi se kako su vukovarski vatrogasci u teškim uvjetima organizirali spašavanje psa koji je zaglavio u ledenoj rijeci. Dok ga je nekoliko kolega pridržavalo konopcima, vatrogasac po imenu Denis se upustio u rizičan pothvat. Legao je na zračni madrac i dovukao se, klizeći po ledu, do mjesta gdje je glavu iznad površine vode držao promrzli pas.

- Idi desno, Denis, tamo je led deblji - vikali su kolege vatrogascu dok se probijao preko zaleđene površine. Opreznim pokretima primakao se psu i povukao ga na madrac. Pas je još jednom kliznuo u led, a onda se popeo na Denisa i kolege su oprezno započele izvlačenje.

Foto: Screenshot/Facebook/Marinko Ivičić

'Htjela se igrati s labudovima na dijelu Stare Vuke. Međutim, labudovi su odletjeli, a ona ne leti' rekao nam je vlasnik kojemu nimalo nije bilo lako gledati kako spašavaju njegovu četveronožnu prijateljicu.

'Leu smo udomili prije četiri godine kada smo ju pronašli na ulici. Imala je dva mjeseca. No, sve je to sporedno, bit priče je da su dečki spasili život iako je u pitanju pas i to vrlo brzo nakon mog poziva', dodao je vlasnik Marinko.

POGLEDAJTE AKCIJU SPAŠAVANJA

Svaka čast hrabrim vatrogascima koji su ozbiljno pristupili zadatku i spasili još jedan život!