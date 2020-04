Prošeći gola ispred dečka dok igra igricu: Hoće li te doživjeti?

Znači, prošetala sam gola pred dečkom koji je upravo bio udubljen u svoju igricu, reakcija je neprocjenjiva, ispričala je jedna djevojka na TikToku.

Izazova na društvenim mrežama ima još više nego prije, najviše zbog toga što su nam one u doba pandemije korona virusa jedino što nas povezuje s prijateljima/pratiteljima i slično.

So there is a new trend on TikTok where women walk in front of their boyfriends naked while their playing video games and record their reaction and I love it so much 😭 this one sent me pic.twitter.com/qhCk3np7vP — Katie (@WizzKhaleesi) March 27, 2020

Najnoviji trend su pokrenule djevojke koju su u karanteni sa svojim dečkima, koji su pak u izolaciji, čini se, sa svojim video igricama, a reakcije su urnebesne. Jesu li odmah 'skinuli' s igrica ili nastavili ignorirati svoje djevojke?

Ok I’m gonna make a thread of them for people who don’t have TikTok because they are all so cute!!! pic.twitter.com/hsWjAKbnEX — Katie (@WizzKhaleesi) March 28, 2020

