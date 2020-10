Pula: U more su vraćene četiri oporavljene morske kornjače! Pomagali i oduševljeni klinci

Nakon predstavljanja sve četiri glavate želve, uz opis njihovih ozljeda i tijeka rehabilitacije, zainteresirano mnoštvo spustilo se do plaže Ambrela na Verudeli i nazočilo vraćanju oporavljenih želvi u more

<p>U povodu Svjetskog dana zaštite životinja koji se obilježava 4. listopada, pulski Aquarium u ponedjeljak je na pulskoj Verudeli organizirao povratak oporavljenih glavatih želvi u more.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Opat, Free Wings, Maximus i Špela ope u moru</strong></p><p>Riječ je glavatoj želvi <strong>Opat</strong> koja je stigla u Centar za oporavak morskih kornjača 5. ožujka ove godine a pronađena je u blizini Dugog otoka u mreži plivarici te je dopremljena u zadarsku veterinarsku ambulantu. Na rendgenskoj snimci potvrđeno je prisustvo udice duge tri centimetra koja je kirurški odstranjena, a nakon operacije i propisane terapije Opat je dopremljen u Centar za oporavak morskih kornjača u Puli.</p><p>Druga je mlada glavata želva <strong>Free Wings</strong> koja je pronađena 20. prosinca prošle godine u Puli kod Marine Veruda kako pluta u moru. Kornjača je bila zapetljana u otpad omotan oko stražnje desne peraje, kod koje je posljedično došlo do odumiranja tkiva. Rana je bez kirurškog zahvata vrlo brzo zacijelila, ali je peraja ostala djelomično amputirana.</p><p>U trećem slučaju radi se o kornjači <strong>Maximus</strong> koja je pronađena u blizini hridi Porer kraj Rta Kamenjak 26.srpnja kako pluta. S obzirom na to da je kornjača bila izložena opasnosti od udarca plovila, dopremljena je u Centar gdje mu je utvrđeno da nema dodatnih ozljeda.</p><p>Četvrta je veća glavata želva <strong>Špela</strong> koju je pronašla grupa slovenskih turista kako pluta na području Barbarige, 30. srpnja ove godine. Djelatnici akvarija preuzeli su želvu te je smjestili u karantenski odjel gdje joj je pružena prva pomoć. </p><p>Prije puštanja u more djelatnici Centra održali su i kratak uvod o radu Centra za oporavak morskih kornjača. Nakon predstavljanja sve četiri glavate želve, uz opis njihovih ozljeda i tijeka rehabilitacije, zainteresirano mnoštvo spustilo se do plaže Ambrela na Verudeli i nazočilo vraćanju oporavljenih želvi u more.</p>