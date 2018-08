Puljani u šoku: Djeca svaki dan gledaju gole turiste na plaži

Evo, ove golaće moramo gledati svaki dan na moru. Nemam ništa protiv golotinje, ali na ovom mjestu to svakako nije u redu, posebno zato što je puno djece koja se u blizini kupaju, kaže nam Puležanka koja svakoga dana s dvoje djece ide na kupanje pored Fraškera, u pulskom akvatoriju.

- Turisti dolaze sa svojim barkama kod Fraškera, jednostavno se tu skinu kao od majke rođeni, a moja djeca to trebaju gledati!? Što je najgore, dolaze i skidaju se pred vlastitom djecom, koja se isto tako kupaju gola. To mi je jako neukusno i nepotrebno. Neka idu na nudističku plažu i to je to - ogorčena je. Na pitanje razmišlja li kako riješiti problem, rekla nam je vrlo ogorčenim glasom:

- Jedino što nam preostaje je da mi “domaći” koji također idemo na more s barkom, napustimo omiljeno mjesto kupanja, da to ne gledamo. Zanima me mogu li se tako skidati u svojoj zemlji? Čitateljica nam kaže kako se ista situacija ponavlja svakoga dana. Dođu, usidre se i uživaju u golotinji. Ne smetaju im, kaže ni prijeki pogledi ostalih turista.

U policiji su nam objasnili kako je riječ o prekršaju.

- Ako nije u pitanju plaža za nudiste, kupači koji se nađu u blizini mjesta gdje se turisti kupaju goli, mogu o tome obavijestiti policiju. Tko na javnom mjestu omalovažava moralne osjećaje građana čini prekršaj iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira - kaže Nataša Vitasović iz policije.