Radimo po 16 sati dnevno, naš posao je jako težak, kad se sve završi jedva stojimo na nogama

Ako ste mislili da je naš posao lagan, gadno ste pogriješili, zajednička je poruka pornozvijezda koje su okupili novinari britanskog Daily Stara.

Dugi radni dani, nedostatak sna, iscrpljenost... Sve su to stvari s kojima se performeri u industriji za odrasle svakodnevno susreću.

- Kad sam započela s karijerom u vrijeme pandemije, tri mjeseca sam provela na putu i snimanjima. Svaki dan na setu bih provela barem osam sati, a onda bi imala obaveze na društvenim mrežama. Ako je scena zahtjevnija, onda bi na setu bili i po 18 sati dnevno. Plus mi treba oko deset sati tjedno kako bi montirala sve snimke ako ne radim s nekom 'kućom'. Rekla bi da mi prosječan radni dan traje 12 sati, a ako sam sretna, onda je to oko osam sati - kaže gospodična Blake Blossom.

Sličnu priču ima i višestruko nagrađivana Riley Reid.

- U ovoj se industriji često možete osjećati potpuno izgubljeno i tužno. Dani su dugi, a zbog posla smo stigmatizirani pa je teško pronaći ljubavnog partnera. Neki žele biti s vama samo zato što ste pornozvijezda, drugi misle da će me 'spasiti' od ovog posla. To me jako ljuti. Dobro zarađujem i ovo što radim je moj izbor. Ne treba me nitko spašavati - navodi žestoka Riley.

Osim dugih radnih dana i teškog pronalaska partnera, posao je i fizički zahtjevan.

- Poze seksa znaju biti izrazito neugodne. To ostavlja posljedice na vama. Poneka dobijete partnera koji se muči i ne zna točno što radi pa je cijeli proces puno dulji i teži. Vjerujte mi, taj je posao puno teži nego što prosječna osoba to misli - veli Britney Amber, koja je prije ulaska u porno-vode radila u jednom bordelu, a prije toga je konobarila...

Osim samog snimanja, napretkom tehnologije i širenjem društvenih mreža, njihov posao se dodatno proširio...

- Nekad uopće nemam snage komunicirati s prijateljima koliko sam umorna. Nakon snimanja vas čekaju obaveze na društvenim mrežama, moram odgovoriti na hrpu mailova i sve to ostavlja trag. Kad smo na setu, mi smo glumice. Ne znam da li to ljudi shvaćaju, ali to je gluma. I na kraju dana kad dođete kući ponekad samo želite ući u pidžamu i pogledati film ili pročitati knjigu - svjedoči gospodična Dani Daniels.

A nije lako ni s 'fanovima'. Pogotovo kad vam prilaze u javnosti.

- Dogodilo mi se to nekoliko puta. Frajeri dođu i kažu da obožavaju moje scene. Ali uvijek vas netko gleda, netko prepoznaje... Nije to sasvim ugodno iskustvo - kaže za kraj mlada i nagrađivana dama Vanna Bardot.