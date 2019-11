Radio koji pušta samo božićne pjesme? Da, dobro ste čuli...

Ako niste preveliki ljubitelj Božića i ako vas živcira božićno raspoloženje koje svake godine sve ranije i ranije započne, onda ovo nisu dobre vijesti za vas.

Naime, radio stanica koja se ohrabrila puštati ništa osim božićnih pjesama 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu pa sve do samog Božića započela je s radom na oduševljenje mnogih.

Radio Heart neće trošiti vrijeme na razne vijesti i reklame, već će umjesto toga svoje slušatelje svaki dan uvoditi u predblagdansku čaroliju puštajući najveće božićne hitove u kojima ćete uživati u nadolazećim hladnim danima.

Sve što trebate jest opustiti se uz topli napitak slušajući klasike poput All I Want For Christmas Is You, Last Christmas, It's Beginning to look a lot like Christmas i mnogih drugih.

Božićnoj radio stanici možete pristupiti na navedem linku.