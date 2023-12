Riječanka je u Zagrebu ostavila otvoren prozor na autu: Tko god je ovo učinio, hvala! Nek se javi

Kišno vrijeme moglo je uništiti unutrašnjost automobila Riječanki Editi Kalenici sa zagrebačkom adresom, no zahvaljujući dobroj volji susjeda do toga nije došlo.

Ostavila je otvoreni prozor na automobilu, a to je shvatila tek kad je drugi dan izašla iz stana i vidjela da joj je netko prekrio prozor kako ne bi poplavio.

- Neka se humana djela vide i šire dalje. Možda se tako potakne i ostale da misle na ovaj način slično ovoj osobi koja je napravila nesebično djelo - rekla nam je Edita.

Foto: Edita Kalenica

- Kažu dobro se dobrim vraća i uvijek vjerujem u to. Ja stvarno pokušavam u životu raditi što više dobrih stvari za druge ljude. Ne očekujem to nazad kao što netko kaže da se dobro ne vraća, nije istina sagledajte neke sitnice oko sebe koje su vam se vratile, ne samo čekati one velike, ali ovakvim "sitnicama" meni se kroz život ipak vraća ono dobro. Ipak je tu netko izdvojio svoje vrijeme i zaštitio mi otvoren prozor od kiše i ovih vremenskih uvjeta, nije morao, ali neka se lanac sreće i dobrote ne prekida.

Čovječe, hvala ti na uskraćenoj glavobolji i poplavljenom autu. Javi se, da platim, kavu, pivu ili jednom velikom čokoladom.

Hvala od srca. Još Riječka registracija u Zagrebu, svaka čast nema predrasuda, iako susjedi su u ovom kvartu stvarno predivni, tako da se ne čudim. Samo ljubav - stoji u objavi uz fotografiju.