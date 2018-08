Rijeka automobila: Poplava je ispraznila cijeli auto salon

Auto salon u kojem se prodaju Jeep vozila u New Jerseyju nisu ispraznili kupci koji su nahrlili na odlične ponude ili snižene cijene. Učinila je to na vrlo dramatičan način poplava koja je paralizirala američki gradić Little Falls, piše ABC7.

Poplava je doslovno odnijela sva vozila s parkirališta auto salona te ih odnijela niz rijeku. Dramatične prizore zabilježilo je nekoliko građana Little Fallsa, a nastala se šteta procjenjuje u milijunima dolara.