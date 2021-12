Hvala Bogu pa imam tetke i rođakinje ovdje u Zagrebu, s njima sam se čuo i one su sve to pripremile. Ja sam sve nabavio, a bez njihove pomoći to ne bi bilo moguće. Dok su one postavljale finalno srce i ukrase, ja sam s Laurom za to vrijeme šetao adventom.

Priča nam to Leonardo Martinović koji je potegnuo 800 kilometara iz Stuttgarta da bi na zagrebačkom Adventu zaprosio Lauru u utorak navečer.

Zrinjevac je bilo mjesto gdje je Laura izrekla sudbonosno 'da'.

- Prvo nisam ni skužila da je srce na podu, on me samo privukao da stanem unutra, a ja njemu 'ne ne ne' - priča nam novopečena zaručnica Laura koja nije nimalo očekivala što slijedi, ali nam je dodala kako je njena prijateljica imala predosjećaj da će se nešto veliko dogoditi.

- Ne znam što bi vam uopće rekla, bio je to šok - smješeći nam govori Laura dan nakon velike prosidbe.

Šetali adventom, a onda je došla poruka

- Bili smo najprije na foliranju ispred hotela, pili smo kuhano vino i pojeli nešto, onda smo se kasnije šetali pa išli na trg, kad sam dobio tajnu poruku da je sve spremno i da možemo polako prema Zrinjevcu - objašnjava Leonardo.

Laura i Leonardo zajedno su već četiri i pol godine, a prije četiri godine Leonardo, inače rodom iz Njemačke kao i Laura, boravio je tada sam u Zagrebu s bratom. I njegovi i Laurini roditelji su rodom iz Hrvatske.

- Slao sam joj slike grada, a njoj se to jako svidjelo i rekla mi je tada da bi i ona voljela jednom doći na advent u Zagreb. Pošto su bile razne prepreke da dođemo napokon u Zagreb, a pogotovo zadnje dvije godine zbog korone, sad se to slijedom životnih okolnosti konačno moglo ostvariti - priča nam Leonardo o počecima njihove veze, koji cijelu stvar oko prosidbe planira već zadnjih godinu dana.

- Kad je rekla 'da', pao mi je kamen sa srca. Super osjećaj. Naravno da uvijek postoji mogućnost da kaže 'ne', ali bio sam relativno siguran da to neće biti tako. Ipak se znamo već jako dugo i super si pašemo i sve, tako da sam znao da će reći 'da'.

Laurin tata: 'Najbolje da se vi već sutra ženite'

Iako je ovo iznenađenje planirao godinu dana, Leonardo nam kaže kako je tek mjesec i pol dana prije prosidbe pitao Laurinog oca za blagoslov.

- Prvo sam pitao njenog tatu, onako na starinski način, da čujem što on misli o tome. Bio je jako sretan i rekao mi da bi bilo najbolje da se već sutra oženim njegovom kćeri. Nisam ga htio pitati tako rano, želio sam u miru sve pripremiti da bude konkretno, da pronađem i pravi prsten - priča nam Leonardo.

Kako nam dodaje, prsten je tražio jako dugo.

- Pa da vam budem iskren, prsten sam dugo tražio. Dva tjedna sam visio po dućanima da nađem najljepšeg, a ispitivao sam i prijatelje da mi pomognu. Nakraju sam izabrao ovaj, i koliko vidim, Laura je zadovoljna - zaključuje.

Oboje inače žive i rade u Stuttgartu, a upoznali u jednom tamošnjem kafiću, gdje mu je Laura, kako se on prisjeća, baš 'zapela za oko'. Leonardo radi kao agent u osiguranju, a Laura za Volkswagen.

Datum vjenčanja još nemaju, no kažu kako će probati pričekati da se situacija s pandemijom smiri.