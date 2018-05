Sa sadnicom 'trave' je ušetao u TV prijenos o zapljeni - droge

TV ekipa lokalne britanske postaje KMTV dobila je zadatak koji će se nesumnjivo prepričavati generacijama.

Reporter na terenu Cameron Tucker upravo je uživo izvještavao o velikoj zapljeni marihuane u Kentu u Velikoj Britaniji. Reportaža se bavila policijskom akcijom u kojoj je u kućici sa slamnatim krovom para Yvette i Neila Hartleyja pronašla 88 sadnica marihuane.

- Susjedi vjerojatno nisu ni slutili da se u ovom mirnom idiličnom seoskom dijelu Kenta, u kućici iza mojih leđa, uzgajao kanabis - izjavio je reporter u live prijenosu.

