SAD, Meksiko, Danska...: Ovaj mačak iz Štinjana je sve vidio!

Obitelj Kralj udomila je mačka Cartmana (13) u Kaliforniji. Tad je Cartman imao dvije i pol godine te mu je prijetilo uspavljivanje u jednom od američkih azila. Danas sretno živi u Štinjanu kraj Pule.

- Dobio je ime po junaku iz crtanih filmova ‘South park’ jer je malo prgav i svojeglav. Bio je najveći narančasti mačak u azilu i rekao sam odmah da je moj. Uzeli smo ga sa sobom i najprije je s nama živio u gradu Hollisteru. S obzirom na to da smo supruga Mariette (31) i ja padobranci, preko ljeta smo odlučili otići s njim u New Jersey, gdje u sezoni profesionalci skaču padobranom. Sjeli smo u kombi i ‘zapalili’ oko 5000 kilometara. Put je trajao tri i pol dana, a on prva dva dana nije prestajao mijaukati. Treći dan se smirio i odlučio da su mu putovanja baš ‘cool’ - ispričao je vlasnik Krešimir Kralj (43). Jednom prilikom je s njim pokušao skakati padobranom, no ipak na kraju to nije bilo moguće jer se mačak prepao zvuka zrakoplova.

- Umjesto toga, stavio sam na njega go-pro kameru i pustio ga da šeta pa je Cartman snimao iz mačje perspektive sve što je stigao. U New Jerseyu mi je priredio pravu avanturu jer je imao okršaj s tvorom koji ga je popišao.

Utrčao nam je u kamp gdje smo i živjeli, uletio u ormar sa svom našom odjećom i sve zasmrdio. Danima nismo mogli živjeti od smrada u kući. Nakon toga smo otišli natrag u Kaliforniju, a potom je supruga, koja je bila samo na turističkoj vizi, morala u Europu. Ja sam otišao u Meksiko s Cartmanom, u mjesto sat i pol južno od granice sa San Diegom.

Vozio se bez problema tih 1100 kilometara. Tamo smo unajmili privatnu vikendicu na plaži. Godinu dana smo proveli u Meksiku. Volio je tamo loviti guštere, a jednom prilikom mi je donio živu iguanu. U Meksiku smo odlučili uzeti pojačanje pa smo udomili psa Chikija. Odmah su se skompali - prisjetio se Kralj. Cartman inače nije ljubitelj sve hrane, jede samo onu na kojoj je žuta mačka, slična njemu. Putovanjima tu nije bio kraj jer su Cartman i Chiki avionom nakon toga letjeli za Dansku, u kojoj žive roditelji Krešimirove supruge.

- Mačak je osam mjeseci uživao u Danskoj na farmi, a kako je supruga bila trudna, odlučili smo se vratiti u Hrvatsku - kaže Kralj. Nakon godina putovanja i “skitanja” po svijetu, mačak ipak voli svoj mir u hladovini dvorišta u Štinjanu.

- Čim se počnemo spremati i pakirati kofere, taj iz petnih žila počne mijaukati u znak negodovanja - rekli su na kraju.