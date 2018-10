Sam za stolom: Dječaku (6) nitko nije došao na rođendan

Šestogodišnji Teddy Mazzini iz Arizone postao je hit na društvenim mrežama nakon što je fotografija njega kako sam sjedi na vlastitom rođendanskom slavlju dirnula javnost. Nesretni Teddy pozvao je 32 svojih kolega iz vrtićke grupe na slavlje u nedjelju popodne u jednoj pizzeriji, no nitko od njih nije se pojavio.

Dječak je sjedio sam za dugim stolom, a oko njega bili su prazni papirnati tanjuri.

Tužnu fotografiju na svom Facebooku prvi je objavio novinar Nick vin Zant i pozvao sve svoje prijatelje da Teddyju čestitaju rođendan. Nije mogao vjerovati da će se toliko ljudi solidarizirati s dječakom.

Fotografija je brzo izazvala pozornost u cijelom SAD-u pa su čak i košarkaške momčadi Phoenix Suns i Phoenix Ring pozvale Teddyja da rođendan proslavi na njihovim nadolazećim utakmicama, piše Daily Mail.

A Tucson 6-year-old invited 32 of his classmates to a pizza party for his birthday over the weekend... and no one showed up: https://t.co/5KGkBT9gD3 #abc15 pic.twitter.com/cxXf25W2xJ