Sarah je dadilja za putovanja: 'Zaradim 100.000 $ godišnje!'

Sarah Kinghorn ima 32 godine, besplatno putuje po cijelom svijetu, odsjeda u luksuznim hotelima, a dosad je posjetila više od 20 zemalja. No postoji jedna kvaka u njezinom stilu života - njezin je posao da tijekom tih putovanja čuva djecu bogataša.

Sarah je svoju karijeru dadilje započela u Sydneyju kada je imala 19 godina. U međuvremenu, njezin ju je posao odveo na elitne destinacije - od mondenog skijališta Aspen do elitnih ljetovališta na Mauricijusu.

- Najdraža mjesta koje sam posjetila do sada su Bab al Shams Desert Resort and Spa, nalazi se oko sat vremena vožnje od Dubaija, s nevjerojatnim zalascima sunca, ogromnim bazenom s pogledom na beskonačnu pustinju i luksuzom na svakom koraku, izjavila je za FEMAIL.

- Svidio mi se i Meksiko, tamo smo odsjeli na nevjerojatnom imanju s devet spavaćih soba i prekrasnim pogledom na ocean.

Naravno, iako njezin posao uključuje luksuzna putovanja po svijetu i uživanja u 'malim stvarima' poput paljenja kamina u kućnoj kino dvorani preko aplikacije na telefonu, Sarah povremeno nešto mora i raditi.

- Kada radim puno radno vrijeme, zarađujem 100.000 dolara godišnje i imam jedan slobodan dan tjedno - kaže Sarah. Brinem o djeci puno radno vrijeme, a to ponekad može biti 24 sata dnevno. Jedan od mojih glavnih zadataka jest to da su djeca na sigurnom, a to može predstavljati popriličan izazov kada s nalazite u određenim zemljama - objašnjava.

- Potrebno je dosta balansiranja, morate paziti da su djeca sita i da neće imati izljeve bijesa - dodaje.

We are thrilled to be featured in @news.com.au alongside our wonderful nanny @sarah.kinghorn



Sarah is one of our most talented and experienced nannies and gives us an insight into her world as a travel nanny. 🌎



Be sure to read the article (link in … https://t.co/BuZBSFl4bK pic.twitter.com/a6EeCwyWIT