Šestogodišnjak našao glinenu pločicu staru 3500 godina

Jedan je šestogodišnji Izraelac tijekom izleta s roditeljima na jugu zemlje pronašao 3500 godina staru glinenu pločicu koju arheolozi smatraju jedinstvenom.

Obitelj je u ožujku šetala selom Re'im na jugu Izraela, kad je dječak opazio malenu četvrtastu pločicu na kojoj su izrezbarena dva lika, objavila je u ponedjeljak Izraelska uprava za starine.

Try to imagine the joy of 6-year-old Imri Elya, seen here with Canaanite tablet he found and the certificate of good citizenship he won for handing it over to the proper archeology authorities https://t.co/IpGRijKj6Z pic.twitter.com/ltlf8Yx6dg